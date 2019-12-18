|Погода
|19.12.2019
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В Иркутске 19 декабря днем до -13°
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Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 19 декабря ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер переменный до 5 м/с. Температура ночью -20, -22°, днем -11, -13°.
В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег, в южных районах местами небольшой снег, ветер юго-западный, юго-восточный с переходом днем на западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью -20,-25°, при прояснении -30,-35°, в западных и северо-западных районах при облачной погоде -12,-17°, днем -9,-14°, при облачной погоде -19,-24°, в Катангском и северо-восточных районах -19,-24°, местами -25,-30°.
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