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19.06.2019

В Иркутске 19 июня без осадков, днем до +29°

Иркутск, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 19 июня ожидается небольшая облачность, без осадков, утром при прояснении туман, ветер юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с, температура ночью +10,+12°, днем +27,+29°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 19 июня – переменная облачность, без осадков, в северных и верхнеленских районах местами небольшие и умеренные дожди, в северо-восточных районах сильные, в селеопасных районах и очень сильные дожди, грозы, град, утром при прояснении туман, ветер северо-западный с переходом в западных и южных районах на юго-восточный 5-10 м/с, при грозах, порывы 15-20 м/с, температура ночью +9,+14°, при прояснении +3,+8°, днем +27,+32°, при облачной погоде +17,+22°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 19 июня без осадков, днем до +29°19 Июня 2019, 07.00
2019-06-18-10-29-23
Иркутск, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 19 июня ожидается небольшая облачность, без осадков, утром при прояснении туман, ветер юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с, температура ночью +10,+12°, днем +27,+29°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Чудеса eSim: поможет ли виртуальная симка бизнесу?18 Июня 2019, 10.01
-esim-----
Российская Федерация, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Современный высокотехнологичный и крайне быстрый бизнес требует соответствующих решений. Всё-таки живём мы в мире бесконечного перегона социальной информации из одной точки в другую, так что за этим делом надо как-то успевать: социальные сети, форумы, сайты, смски, звонки – попробуй проконтролируй всё это самостоятельно! Впрочем, сделать это возможно с помощью тех же современных технологий, которые позволяют немного автоматизировать свои бизнес-процессы. Так, сейчас отличным решением для любого бизнесмена может стать виртуальная сим-карта. Что же это за магия такая?
Эксперты – о распространённых причинах инвалидности в Иркутской области и нововведениях18 Июня 2019, 16.55
2019-06-18-08-59-40
Иркутская область, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области инвалидность имеют почти 211 тысяч человек, из них 12,7 тысяч – это дети. Об этом 18 июня на пресс-конференции рассказала заместитель руководителя главного бюро по экспертной работе медико-социальной экспертизы (МСЭ) Иркутской области Лариса Баранова.
Иркутская область вошла в ТОП-3 самых неэкологичных субъектов РФ18 Июня 2019, 16.19
Иркутская область, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область по итогам весны 2019 года занимает 83-е место из 85 в национальном экологическом рейтинге. Исследование проводила общероссийская общественная организация «Зеленый патруль».
ТПП Восточной Сибири проводит первый областной интеллектуальный турнир «Труд – Знания – Безопасность»18 Июня 2019, 13.27
Иркутск, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Областной интеллектуальный турнир «Труд – Знания – Безопасность» впервые пройдет в Иркутске по инициативе комитета по охране труда и промышленной безопасности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири.
«Полюс Вернинское» заботится о здоровье своих работников18 Июня 2019, 14.30
2019-06-18-02-53-52
Бодайбинский район, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Врачи здравпункта компании «Полюс Вернинское» свой профессиональный праздник встретили с хорошим настроением. За последние четыре года они смогли добиться достойных результатов по снижению сердечно-сосудистых заболеваний и получить признание на конкурсе «Здоровье и безопасность», проходившем в рамках всероссийской недели охраны труда. Сегодня в рубрике «Верные делу» речь пойдет о медицинских сотрудниках, работающих в компании.
«Дело Сергея Копылова» 19 июня обсудят в Иркутске общественники18 Июня 2019, 10.19
2019-06-18-02-27-02
Иркутск, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Инициативная группа при участии Интеллектуального делового клуба «Байкальские стратегии» организует 19 июня общественные слушания на тему: «Несовершенство законодательства об охране озера Байкал – фактор открывающий возможность неправомерного уголовного преследования (на примере уголовного дела в отношении Сергея Копылова)».
В Иркутске выбрали «Самого красивого доктора»18 Июня 2019, 09.00
2019-06-17-11-14-21
Иркутск, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - С 18 мая по 12 июня газета «Иркутск» при поддержке администрации города на портале irkutskinform.ru провела конкурс «Самый красивый доктор», который был приурочен ко Дню медицинского работника.
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Депутаты ЗС Приангарья предлагают изменить Водный кодекс РФ19 Июня 2019, 08.00
Иркутская область, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект федеральной законодательной инициативы в форме проекта федерального закона «О внесении изменения в подпункт 4 пункта 15 статьи 65 кодекса Водного Кодекса Российской Федерации» одобрили члены комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС Приангарья под председательством Романа Габова.
Представители Минздрава Приангарья провели встречу с населением в общественной приемной «Единой России»18 Июня 2019, 16.10
Иркутск, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Тематическую встречу с жителями Приангарья 17 июня провели в региональной общественной приемной «Единой России» сотрудники министерства здравоохранения Иркутской области. Все вопросы были посвящены проблемам здоровья, сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
Дума Саянска назначила выборы мэра на 8 сентября18 Июня 2019, 12.25
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Саянск, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На внеочередном заседании думы Саянска 17 июня, проведенном по инициативе группы депутатов, рассмотрели вопрос о назначении выборов мэра города.
Иркутский избирком: отказ в регистрации на выборы в гордуму ЛГБТ-активист получить не мог18 Июня 2019, 12.36
Иркутск, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Отказать в регистрации на выборы в думу Иркутска ЛГБТ-активисту Евгению Глебову избирательная комиссия не могла. Об этом «Телеинформу» рассказали в пресс-службе избиркома.
На 16-й сессии ЗС Иркутской области рассмотрят около 50 вопросов17 Июня 2019, 17.21
Иркутская область, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Коллегия Законодательного собрания Иркутской области 17 июня утвердила проект повестки 16-й сессии, запланированной на 19 июня. Всего на сессии будет рассмотрено около 50 вопросов.
Суд отклонил апелляцию на арест министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды17 Июня 2019, 16.51
2019-06-17-08-58-33
Иркутская область, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Суд апелляционной инстанции 17 июля отклонил апелляционную жалобу и оставил прежней меру пресечения арестованному министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
Общественный совет при ЗС Приангарья одобрил присуждение почетного знака «Признание» Илье Сумарокову и Юрию Козлову17 Июня 2019, 16.18
Иркутская область, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Общественный совет при ЗС Приангарья одобрил присуждение знака «Признание» Илье Сумарокову и Юрию Козлову. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Ситуацию с «Усольехимпромом» поставили на контроль федеральных надзорных органов18 Июня 2019, 17.22
2019-06-18-09-35-09
Усолье-Сибирское, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Решение вопроса по утилизации опасных для жителей всего региона отходов «Усольехимпрома» удалось сдвинуть с мертвой точки, и сегодня ситуация поставлена на контроль федеральных надзорных органов. Об этом заявил председатель областного парламента Сергей Сокол, который в очередной раз побывал с рабочей поездкой в Усолье-Сибирском.
В Иркутске арестовали шайку киднепперов-вымогателей18 Июня 2019, 17.14
2019-06-18-09-26-21
Иркутск, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске арестованы семь местных жителей, включая девушку, причастные к похищению мужчины. Они около суток удерживали его в квартире, требуя выкуп – 2 млн рублей.
К 20 часам обязательных работ приговорили иркутянку, не уплатившую штраф ГИБДД за пьяное вождение18 Июня 2019, 15.41
Иркутск, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Менеджера одного из крупных ТЦ Иркутска, лишенную водительских прав за пьяную езду, приговорили к 20 часам обязательных работ.
В Приангарье поймали браконьера, добывшего косулю18 Июня 2019, 13.06
Иркутский район, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Фигурантом уголовного дела стал 41-летний безработный житель поселка Горячий ключ Иркутского района, который подозревается в добыче косули.
Двух участников криминальной наркогруппировки из Железногорска-Илимского осудили суммарно на 15,5 лет18 Июня 2019, 12.08
Нижнеилимский район, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Двух участников этнической криминальной наркогруппировки из Железногорска-Илимского осудили суммарно на 15,5 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Черемховском районе во время отдыха утонул 17-летний подросток18 Июня 2019, 11.08
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Черемховский район, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На реке Белая около села Узкий Луг Черемховского района вечером 17 июня утонул 17-летний подросток, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области на 18 июня огнем охвачено более 1500 гектаров леса18 Июня 2019, 10.45
Иркутская область, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по состоянию на утро 18 июня зарегистрировано два локализованных и один действующий лесные пожары, а также пять очагов в зоне космомониторинга. Общая площадь возгораний превышает 1530 гектаров, сообщает пресс-служба губернатора региона.
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