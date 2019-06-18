В Иркутске 19 июня будет жарко

Иркутск, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 19 июня ожидается небольшая облачность, без осадков, утром при прояснении туман, ветер юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 6-11 м/с, температура ночью +10,+12°, днем +27,+29°. По области, по прогнозу иркутского УГМС, 19 июня – переменная облачность, без осадков, в северных и верхнеленских районах местами небольшие и умеренные дожди, в северо-восточных районах сильные, в селеопасных районах и очень сильные дожди, грозы, град, утром при прояснении туман, ветер северо-западный с переходом в западных и южных районах на юго-восточный 5-10 м/с, при грозах, порывы 15-20 м/с, температура ночью +9,+14°, при прояснении +3,+8°, днем +27,+32°, при облачной погоде +17,+22°. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: погода Тэги: