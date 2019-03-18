В Иркутске 19 марта снова снег

Иркутск, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 19 марта ожидается облачность с прояснениями, ночью снег, днем временами небольшой снег, ветер северо-западный 6-11 м/с, ночью порывы 13-18 м/с, поземок, температура ночью -6,-8°, днем -1,+1°. По области, по прогнозу иркутского УГМС, 19 марта – переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, ночью в южных районах, в горах Восточного Саяна небольшой, умеренный, местами сильный снег, утром при прояснении туман, ветер западный, северо-западный с переходом днем в западных районах на западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с, ночью в южных районах 15-20 м/с, метели, температура ночью -6,-11°, при прояснении -16,-21°, в крайних северных и северо-восточных районах -16,-21°, местами -22,-27°, днем -4,+1°, в пониженных формах рельефа -7,-12°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: