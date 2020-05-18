В Иркутске 19 мая днем +21,+23°, возможна гроза

Кино в мае: военная драма с Томом Хэнксом, детектив с Прилучным и новый сериал с Джудом Лоу Иркутск, 29.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Кинотеатры в России продолжают оставаться закрытыми и в связи с этим несут колоссальные убытки. Список фильмов, которые должны были выйти в прокат, а теперь перенесены на неопределенный срок, становится все шире. И в связи с этим многие из них могут так и остаться незамеченными. Редакция Телеинформа решила рассказать о запланированных премьерах мая просто для того, чтобы потом их не пропустить и посмотреть хотя бы дома. Подробности - в очередном кинообзоре от Телеинформа.