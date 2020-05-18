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19.05.2020

В Иркутске 19 мая днем +21,+23°, возможна гроза

Иркутск, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 19 мая ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, утром туман, ветер западный, северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, температура ночью +8,+10°, днем +21,+23°.

По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, утром при прояснении туман. Ветер северо-западный, северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +8,+13°, при прояснении +1,+6°, днем +18,+23°, при натекании облачности +12,+17°.

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В Иркутске 19 мая днем +21,+23°, возможна гроза19 Мая 2020, 07.01
2020-05-18-10-42-42
Иркутск, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 19 мая ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, утром туман, ветер западный, северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, температура ночью +8,+10°, днем +21,+23°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Поликлиника Иркутской городской больницы №3 в период пандемии перестроила свою работу19 Мая 2020, 08.00
Иркутск, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Поликлиника Иркутской городской клинической больницы № 3 в период пандемии COVID-19 перестроила свою работу с максимальным комфортом для населения округа. Об этом сообщают активисты.
Михаил Мишустин: 27 регионов РФ готовы к смягчению ограничений19 Мая 2020, 07.33
Москва, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Российский премьер-министр Михаил Мишустин в понедельник, 18 мая, заявил, что 27 регионов Российской Федерации готовы к постепенному смягчению режимов ограничений, введенных из-за эпидемии COVID-19.
В Иркутской области с середины марта коронавирусом заразились 59 медиков и 56 детей18 Мая 2020, 17.43
-59-56-
Иркутская область, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области из общего количества инфицированных COVID-19 с 18 марта 2020 года – 698 человек – насчитывается 59 медиков и 56 детей. Показатель заболеваемости на 18 мая составил 26,08 на 100 тысяч населения. Об этом на пресс-конференции сообщила и.о. зампредседателя правительства Иркутской области Валентина Вобликова.
Численность населения Иркутской области к апрелю сократилась на 3,7 тысяч человек18 Мая 2020, 17.11
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Иркутская область, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Численность постоянного населения Иркутской области за январь-март 2020 года уменьшилась на 3,7 тысяч человек. Об этом сообщает пресс-служба Иркутскстата.
В Приангарье могут привлечь к ответственности за уход из обсерваторов девять человек18 Мая 2020, 17.04
2020-05-18-09-07-59
Иркутская область, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области могут привлечь к ответственности за самовольный уход из обсерваторов девять человек, им грозят штрафы от 15 до 40 тысяч рублей.
Александр Дубровин передал Братской районной больнице около 1,5 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты18 Мая 2020, 16.34
Братский район, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - По поручению регионального исполкома партии «Единая Россия» в Братскую районную больницу были доставлены средства индивидуальной защиты.
Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников18 Мая 2020, 15.18
Иркутская область, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
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Более полумиллиона человек зарегистрировались для участия в праймериз «Единой России»18 Мая 2020, 15.01
Москва, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Завершается прием заявок от кандидатов на участие в праймериз «Единой России». Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе онлайн совещания с регионами. Он подчеркнул, что партия даже в сложившейся ситуации не отказалась от предварительного голосования.
Комитет по бюджету рекомендовал отклонить законопроекты, вынесенные на внеочередную сессию ЗС Приангарья18 Мая 2020, 09.39
Иркутская область, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Комитет по бюджету ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС Иркутской области рекомендовал отклонить законопроекты, внесенные на рассмотрение внеочередной 30-й сессии Законодательного собрания региона.
«Единая Россия» собрала 402 миллиона рублей пожертвований на помощь медикам16 Мая 2020, 15.57
Россия, 16.05.20 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» собрала 402 миллиона рублей на помощь медикам и гражданам в условиях пандемии коронавируса. Деньги поступили в виде членских взносов и благотворительных пожертвований. Об этом в соцсетях сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, пишет пресс-служба ЕР.
На комиссии по регламенту при Заксобрании Приангарья рассмотрели претендентов на почетные грамоты ЗС16 Мая 2020, 11.00
Иркутская область, 16.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Восемь проектов постановлений о награждении почетными грамотами Законодательного собрания Иркутской области рекомендовали к принятию члены комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями.
Александра Ведерникова избрали председателем Координационного межконфессионального совета при ЗС Иркутской области15 Мая 2020, 16.44
Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Глава областного парламента Александр Ведерников единогласно избран председателем Координационного межконфессионального совета при Законодательном собрании Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.
Довыборы в думу Иркутске запланировали на сентябрь15 Мая 2020, 12.31
2020-05-15-04-44-48
Иркутск, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Довыборы в думу Иркутска планируется провести в сентябре 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба думы.
Игорь Кобзев по итогам апреля вошел в ТОП-3 медиарейтинга глав регионов Сибири15 Мая 2020, 10.22
-3-
Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев по итогам апреля занял второе место в медиарейтинге глав регионов СФО по версии «Медиалогии».
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
В Боханском районе пьяный водитель пытался откупиться от инспектора18 Мая 2020, 13.43
Боханский район, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Боханском районе пьяный водитель пытался дать взятку дорожному полицейскому.
Ангарского водителя, дважды переехавшего пенсионерку, обвиняют в покушении на убийство18 Мая 2020, 13.14
Ангарск, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Ангарчанин, переехавший дважды своим автомобилем пенсионерку, отправится под суд по обвинению в покушении на убийство.
В Тулуне сотрудники ГИБДД задержали водителя-лихача18 Мая 2020, 12.56
Тулун, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Тулуне дорожные полицейские задержали водителя-лихача без прав.
В Зиминском районе при пожаре погибли два человека18 Мая 2020, 11.10
2020-05-18-03-17-27
Зиминский район, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В садоводстве «Мечта» в Зиминском районе в выходные при пожаре погибли два человека.
В Иркутской области зарегистрировано два лесных пожара18 Мая 2020, 09.55
Иркутская область, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На утро 18 мая в Иркутской области зарегистрировано два природных пожара в труднодоступной местности в Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах. Общая площадь этих возгораний 35 га, в том числе 15 га лесной территории.
В Баяндае пенсионерка спасла ребенка, оказавшегося на улице в три часа ночи17 Мая 2020, 15.17
2020-05-17-07-21-17
Баяндаевский район, 17.05.20 (ИА «Телеинформ»), – Жительница села Баяндай будет награждена полицией и общественниками за бдительность и проявленную заботу о двухлетнем ребенке, оказавшемся ночью на улице.
Пять лесных пожаров ликвидировано в Иркутской области за минувшие сутки17 Мая 2020, 13.44
Иркутская область, 17.05.20 (ИА «Телеинформ»), – За прошедшие сутки в лесном фонде на территории Иркутской области ликвидировано пять пожаров. Все они – вновь обнаруженные, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
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