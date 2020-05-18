|Погода
|18.05.2020
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В Иркутске 19 мая ветрено, возможна гроза
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Иркутск, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 19 мая ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, утром туман, ветер западный, северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, температура ночью +8,+10°, днем +21,+23°.
По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, утром при прояснении туман. Ветер северо-западный, северо-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +8,+13°, при прояснении +1,+6°, днем +18,+23°, при натекании облачности +12,+17°.
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