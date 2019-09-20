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18.09.2019

В Иркутске 19 сентября днем +15,+17°

Иркутская область, 18.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 19 сентября ожидается переменная облачность, утром и днем небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +6,+8°, днем +15,+17°.

По области метеорологи прогнозируют переменную облачность, ночью по области и местами в южных районах небольшие, умеренные осадки преимущественно в виде дождя, днем в северных, верхнеленских районах и местами в северо-западных, западных, центральных, южных районах небольшие и умеренные осадки в виде дождя, по северу в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах грозы, утром при прояснении туман. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью +5,+10°, при прояснении 0,-5°, днем +15,+20°, при облачной погоде +5,+10°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске на выходных будет тепло и солнечно20 Сентября 2019, 17.41
2019-09-20-09-42-34
Иркутская область, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 21 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +8,+10°, днём +23+25°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Эксперты медицины встретились на бизнес-форуме в Иркутске20 Сентября 2019, 17.35
2019-09-20-09-36-53
Иркутск, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 19 сентября провел свою работу первый Байкальский медицинский бизнес-форум. Цель форума – объединение частных медицинских предприятий и государственных структур здравоохранения России в деле консолидации усилий, направленных на решение общенациональных задач, с использованием современных методов и практик, применяемых в отрасли для улучшения качества и эффективности медицинских услуг.
СМИ: правозащитники осудили преследование якутского шамана Александра Габышева20 Сентября 2019, 10.40
Бурятия, Иркутская область, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Правозащитники в Amnesty International признали задержанного якутского шамана узником совести и потребовали от властей РФ освободить его, сообщает Росбалт.
Иркутский диагностический центр отметил двадцатилетие20 Сентября 2019, 09.21
Иркутск, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поздравил руководителей и сотрудников «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический центр» (ИДЦ) с 20-летием с момента, сообщает пресс-служба главы региона.
Российские туристы рассказали, как адаптироваться к смене часовых поясов20 Сентября 2019, 07.30
Москва, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Более 60% российских туристов признались, что предпочитают адаптироваться к смене часовых поясов при помощи сна. При этом одни из них ложатся и встают по местному времени после перелета, а другие меняют режим еще дома.
Летом 2019 года в Иркутской области поженились почти 6,5 тысяч пар19 Сентября 2019, 17.48
Иркутская область, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники ЗАГСа подвели итоги ушедшего лета 2019 года и посчитали, сколько пар зарегистрировали брак в этом сезоне. За июнь, июль и август поженились шесть тысяч 540 пар. Статистика подтвердилась: лето – самая свадебная пора в регионе, сообщает пресс-служба.
Пенсионеры подтопленного Нижнеудинска получили почти 10 тонн овощей благодаря депутатам ЗС19 Сентября 2019, 16.21
Нижнеудинск, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Почти 10 тонн овощей бесплатно получили пенсионеры Нижнеудинска, пострадавшего в результате паводка этим летом. Обращение за помощью поступило к председателю Законодательного собрания Приангарья Сергею Соколу в ходе приема по личным вопросам.
Депутат думы Ангарска поучаствовал в акции единороссов «Скажи «спасибо» своему учителю»19 Сентября 2019, 15.09
Ангарск, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Руководитель фракции партии «Единая Россия» в думе Ангарска Денис Ягодзинский стал участником региональной акции «Скажи «спасибо» своему учителю». Он опубликовал пост с благодарностью учителю своего сына в социальной сети «Одноклассники».
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Итоги Единого дня голосования в Приангарье обсудили участники проекта «ПолитСтартап»20 Сентября 2019, 17.24
Иркутская область, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Рабочую встречу по итогам Единого дня голосования в Иркутской области провели в рамках реализации кадрового проекта «Единой России» «ПолитСтартап» 19 сентября на базе регионального исполкома партии, сообщает пресс-служба ЕР.
Сергей Сокол поздравил Геннадия Осодоева с вступлением в должность мэра Эхирит-Булагатского района20 Сентября 2019, 17.12
Эхирит-Булагатский район, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Сергей Сокол поздравил с вступлением в должность мэра Эхирит-Булагатского района Геннадия Осодоева на церемонии, которая состоялась 20 сентября в поселке Усть-Ордынский. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.
Сергей Сокол принял участие в церемонии вступления в должность мэра Шелеховского района Максима Модина20 Сентября 2019, 15.31
Шелеховский район, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол принял участие в церемонии вступления в должность мэра Шелеховского района Максима Модина. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания.
Депутата Заксобрания Александра Гаськова исключили из «Справедливой России»20 Сентября 2019, 13.10
Иркутская область, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутата Заксобрания Александра Гаськова исключили из «Справедливой России». Об этом сообщается на официальном сайте иркутского регионального отделения партии.
Председателем думы Иркутского района избран Петр Новосельцев20 Сентября 2019, 12.45
Иркутский район, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - На первом заседании думы Иркутского района седьмого созыва 19 сентября были избраны председатель думы, заместитель председателя, руководители комиссий. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
Депутат Госдумы Михаил Щапов предложил передать полномочия по тушению лесных пожаров на федеральный уровень20 Сентября 2019, 12.24
Москва, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Госдумы Михаил Щапов 19 сентября внес законопроект о передаче полномочий по тушению лесных пожаров с регионального на федеральный уровень. Об этом сообщает пресс-служба депутата.
Парламентарии Заксобрания поздравили Сергея Серебренникова со вступлением в должность мэра Братска20 Сентября 2019, 11.24
Братск, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - От имени депутатов Законодательного собрания Иркутской области председатель областного парламента Сергей Сокол поздравил со вступлением в должность мэра города Братска Сергея Серебренникова.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Две бизнес-леди Тайшетского района, обещавшие построить развлекательный центр, присвоили себе больше 100 миллионов рублей20 Сентября 2019, 15.48
Тайшетский район, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Две бизнес-леди Тайшетского района, обещавшие построить развлекательный центр, присвоили себе около 100 миллионов рублей. От их действий пострадали больше 200 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Водителю скорой, по чьей вине погибла беременная женщина в Качугском районе, продлили домашний арест20 Сентября 2019, 13.34
Качугский район, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Водителю скорой, по чьей вине погибла беременная женщина в Качугском районе, продлили домашний арест. Заседание суда состоялось накануне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Качугском районе пьяный пассажир трактора перевернул машину полиции, а затем пытался скрыться от погони20 Сентября 2019, 11.18
2019-09-20-03-20-54
Качугский район, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Качугском районе пьяный пассажир трактора перевернул машину полиции, а затем пытался скрыться от погони. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
СМИ: в селе Огнурён Ольхонского района введен режим ЧС20 Сентября 2019, 09.41
Ольхонский район, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В селе Онгурён Ольхонского района введен режим ЧС. Об этом сообщают «Вести Иркутск».
В Иркутске пропал Евгений Преловский, полиция ведет розыск20 Сентября 2019, 09.30
2019-09-20-01-36-00
Иркутск, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске сотрудники полиции ведут розыск 47-летнего местного жителя Евгения Викторовича Преловского. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Заммэра Куйтунского района оштрафовали за невыполнение норм и правил по предупреждению и ликвидации ЧС20 Сентября 2019, 08.30
Куйтунский район, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Куйтунский районный суд оштрафовал на 10 тысяч рублей заместителя мэра Куйтунского района за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации – наводнения июня-июля 2019 года.
Полгода исправительных работ назначили жителю Черемхово за публичное оскорбление полицейских19 Сентября 2019, 17.19
Черемхово, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Черемхово местный житель осужден за публичное оскорбление представителей власти. Черемховский городской суд назначил ему шесть месяцев исправительных работ с удержанием из заработка осужденного 5% в доход государства с полугодовым испытательным сроком.
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