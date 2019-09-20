В Иркутске 19 сентября небольшой дождь

Иркутская область, 19.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 19 сентября ожидается переменная облачность, утром и днем небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +6,+8°, днем +15,+17°. По области метеорологи прогнозируют переменную облачность, ночью по области и местами в южных районах небольшие, умеренные осадки преимущественно в виде дождя, днем в северных, верхнеленских районах и местами в северо-западных, западных, центральных, южных районах небольшие и умеренные осадки в виде дождя, по северу в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах грозы, утром при прояснении туман. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью +5,+10°, при прояснении 0,-5°, днем +15,+20°, при облачной погоде +5,+10°. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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