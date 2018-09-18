ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Погода
19.09.2018

В Иркутске 19 сентября ветер, мокрый снег, днём до +8°

Иркутская область, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 19 сентября ожидается облачность с прояснениями, осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с, температура ночью +2,+4°, днём +6,+8°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 19 сентября – переменная облачность,  ночью в южных районах, по остальной территории местами, днем местами по области  небольшой и умеренный дождь, мокрый снег, в отдельных районах  сильные осадки, утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный  5-10 м/с, порывы 11-16 м/с. Температура ночью +1,+6°, в пониженных формах рельефа 0,-5°, днём +6,+11°, при увеличении облачности до +1°.

ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

ИА Телеинформ - о новых фильмах месяца, включая трейлеры новых фильмов

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске