В Иркутске 19 сентября ветер, мокрый снег, днём до +8°

Иркутская область, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 19 сентября ожидается облачность с прояснениями, осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с, температура ночью +2,+4°, днём +6,+8°. По области, по прогнозу иркутского УГМС, 19 сентября – переменная облачность, ночью в южных районах, по остальной территории местами, днем местами по области небольшой и умеренный дождь, мокрый снег, в отдельных районах сильные осадки, утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы 11-16 м/с. Температура ночью +1,+6°, в пониженных формах рельефа 0,-5°, днём +6,+11°, при увеличении облачности до +1°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: