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01.04.2019

В Иркутске 2 апреля ожидается ясно, днём +10,+12°

Иркутская область, 1.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 2 апреля ожидается переменная облачность, ночью и утром слабый снег, днём без осадков, ветер северо-западный  с переходом днем на юго-восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0,-2°, днём +10,+12°.

По Иркутской области, по данным УГМС, 2 апреля ожидается переменная облачность, местами небольшой и умеренный мокрый снег и снег. Утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный с переходом на юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с,  ночью и утром в северных районах до 17 м/с.  Температура ночью +1,-4°, в пониженных формах рельефа -9,-14°, днём +8,+13°, при облачной погоде  0,+5°.

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