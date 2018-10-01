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02.10.2018

В Иркутске 2 октября солнце пригреет до +21°

Иркутская область, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 2 октября ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью +2,+4°, днём +19,+21°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 2 октября – переменная облачность, в северных районах, днем и в западных районах местами небольшой дождь, ночью в северных районах с мокрым снегом, на остальной территории без осадков, утром в отдельных районах туман.

Ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с с переходом днем в западных, северных районах на северо-западный 7-12 м/с, порывы до 17 м/с. Температура ночью +2,+7°, в пониженных формах рельефа -1,-6°, днём +17,+22°, при облачной погоде +8,+13°.

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