В Иркутске 2 января слабый снег, до -17,-19°

Иркутская область, 2.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 2 января ожидается переменная облачность, слабый снег, ветер западный, северо-западный 4-9 м/с. Температура -17,-19°. По Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный, северо-западный 5-10 м/с. Температура -17,-22°, местами -27,-32°, в Ольхонском районе -10,-15°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: