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02.01.2019

В Иркутске 2 января слабый снег, до -17,-19°

Иркутская область, 2.01.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 2 января ожидается переменная облачность, слабый снег, ветер западный, северо-западный  4-9 м/с. Температура -17,-19°.

По Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный, северо-западный 5-10 м/с.  Температура -17,-22°, местами  -27,-32°, в Ольхонском районе -10,-15°.

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