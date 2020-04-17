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20.04.2020

В Иркутске 20 апреля без осадков и до +7°

Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске 20 апреля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью -4,-6°, днём +5,+7°.

По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в северных районах в виде мокрого снега и снега, ветер северо-западный, северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -4,-9°, при прояснении -12,-17°, днем +5,+10°, при облачной погоде 0,-5°.

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В Иркутске 20 апреля без осадков и до +7°20 Апреля 2020, 07.00
2020-04-19-15-50-00
Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске 20 апреля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью -4,-6°, днём +5,+7°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Жители иркутского предместья Рабочее страдают от деятельности цеха по производству полуфабрикатов19 Апреля 2020, 21.04
Иркутск, 19.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Депутат думы города Иркутска по одномандатному избирательному округу №22 Алексей Распутин взял на контроль ситуацию с шумом производственного оборудования, создающим дискомфорт для жителей предместья Рабочего.
Первые лица города и области поздравляют жителей Приангарья с праздником Пасхи19 Апреля 2020, 12.54
Иркутская область, 19.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Первые лица Иркутской области и города Иркутска поздравляют жителей региона с праздником Пасхи.
В 255 населенных пунктах Иркутской области выявлены нарушения требований пожарной безопасности19 Апреля 2020, 11.53
Иркутская область, 19.04.20 (ИА «Телеинформ»), – На контроле ГУ МЧС России по Иркутской области находится 491 населенный пункт, подверженный угрозе лесных пожаров. Также на контроле 203 садовых огороднических товарищества и 98 объектов экономики, имеющих общую границу с лесом, из них 55 летних оздоровительных лагерей.
Число заболевших коронавирусом в Приангарье выросло до 68 человек19 Апреля 2020, 10.57
Иркутская область, 19.04.20 (ИА «Телеинформ»), – На утро 19 апреля в Иркутской области официально подтверждено 68 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
Игорь Кобзев поздравил работников службы занятости населения с профессиональным праздником19 Апреля 2020, 10.02
Иркутская область, 19.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поздравляет работников службы занятости населения с профессиональным праздником, который отмечается 19 апреля.
ВСЖД оказывает помощь ветеранам – участникам войны и труженикам тыла19 Апреля 2020, 08.57
Иркутская область, 19.04.20 (ИА «Телеинформ»), – На Восточно-Сибирской железной дороге продолжается масштабная работа по оказанию помощи ветеранам-железнодорожникам участникам войны и труженикам тыла.
К вечеру 18 апреля число заразившихся коронавирусом в Приангарье выросло до 67 человек18 Апреля 2020, 21.03
Иркутская область, 18.04.20 (ИА «Телеинформ»), - По состоянию на вечер 18 апреля в Иркутской области официально подтверждено 67 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.
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Еще несколько человек намерены бороться за кресло мэра Иркутска18 Апреля 2020, 17.11
Иркутск, 18.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В комиссию по выборам мэра Иркутска 17-18 апреля подали документы координатор штаба Навального в городе Сергей Беспалов, домохозяин Сергей Сокол, замглавы администрации Ушаковского МО Алексей Сучков, финдиректор ООО Стаф Константин Азеев и предприниматель Александр Гудков, сообщил Телеинформу источник в думе города.
Руслан Болотов сдал документы в комиссию по выборам мэра Иркутска 17 Апреля 2020, 16.53
2020-04-17-09-00-45
Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Руслан Болотов сдал документы в комиссию по выборам мэра Иркутска. Он стал пятнадцатым претендентом на пост градоначальника. Об этом Телеинформу сообщил источник в думе города.
В Заксобрании Приангарья наметился альянс «Единой России» и малых фракций17 Апреля 2020, 15.36
Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Законодательном собрании Иркутской области продолжается консолидация деятельности различных политических фракций. Единственная партия, которая выбивается из этого процесса – КПРФ.
В Иркутске зарегистрировали девять кандидатов на пост мэра17 Апреля 2020, 15.31
Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность мэра Иркутска официально зарегистрировала нескольких претендентов на кресло градоначальника. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.
Антон Логашов претендует на пост мэра Иркутска17 Апреля 2020, 11.02
Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Антон Логашов претендует на пост мэра Иркутска. Он сдал документы в конкурсную комиссию утром 17 апреля и стал двенадцатым претендентом на эту должность. Об этом Телеинформу рассказал источник в думе.
Мандат депутата ЗС Иркутской области Дмитрия Бритока перейдёт чиновнику из Усть-Кута17 Апреля 2020, 10.05
Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Мандат депутата ЗС Иркутской области Дмитрия Бритока, который сложил полномочия на сессии 15 апреля, передадут начальнику административно-хозяйственного отдела администрации Усть-Кута Денису Некипелову. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.
На пост мэра Иркутска претендуют уже девять кандидатов17 Апреля 2020, 08.30
2020-04-16-11-01-15
Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - На пост мэра Иркутска претендуют уже девять кандидатов. Еще два заявления к имеющимся шести поданы в комиссию вечером 16 апреля. Об этом Телеинформу сообщил источник в думе города.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Два лесных пожара потушили за сутки в Иркутской области19 Апреля 2020, 17.22
Братский район, 19.04.20 (ИА «Телеинформ»), – За прошедшие сутки в лесном фонде на территории Иркутской области обнаружено и ликвидировано два возгорания.
В Усть-Илимске пьяная 17-летняя автоледи спровоцировала погоню по ночной трассе18 Апреля 2020, 15.13
Усть-Илимск, 18.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Усть-Илимске поздно вечером 16 апреля дорожные полицейские после погони остановили автомобиль, ехавший с превышением скорости. За рулем, как оказалось, была нетрезвая 17-летняя девушка.
Ищейка Люта помогла задержать в Ангарске грабителя18 Апреля 2020, 13.26
Ангарск, 18.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске 16 апреля подозреваемого в краже из магазина задержали по горячим следам благодаря служебно-розыскной собаке – немецкой овчарке по кличке Люта.
Первый приговор за распространение фейка о коронавирусе вынесли в Приангарье18 Апреля 2020, 12.21
Усолье-Сибирское, 18.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Вынесен первый приговор за распространение фейковой информации о коронавирусе. Усольский мировой суд оштрафовал местную жительницу на 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
По факту бунта в ангарской колонии возбудили ещё два уголовных дела17 Апреля 2020, 15.16
Ангарск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области возбудило ещё одно уголовное дело по факту мятежа в ИК-15 Ангарска, который произошёл 9-10 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В Иркутской области за сутки обнаружили восемь лесных пожаров17 Апреля 2020, 12.54
Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сутки обнаружили и потушили восемь лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
В Шелехове девятилетний мальчик попал под грузовик17 Апреля 2020, 11.41
Шелехов, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Шелехове 16 апреля девятилетний мальчик попал под колёса грузовика «Хино» и был госпитализирован с различными травмами. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
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