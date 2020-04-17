В Иркутске 20 апреля без осадков и до +7°

Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске 20 апреля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью -4,-6°, днём +5,+7°. По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, в северных районах в виде мокрого снега и снега, ветер северо-западный, северо-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -4,-9°, при прояснении -12,-17°, днем +5,+10°, при облачной погоде 0,-5°. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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