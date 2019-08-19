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19.08.2019

В Иркутске 20 августа небольшой дождь, днем до +18°

Иркутская область, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 20 августа ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь, ветер северо-западный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура ночью +9, +11°, днем около +18°.

В Иркутской области, по данным УГМС, переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный  5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью +7,+12°, в пониженных формах рельефа +2,+7°, днем +18,+23°, при облачной погоде +10,+15°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 20 августа небольшой дождь, днем до +18°19 Августа 2019, 17.27
2019-08-19-09-28-41
Иркутская область, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 20 августа ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь, ветер северо-западный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура ночью +9, +11°, днем около +18°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Мэр Иркутска Дмитрий Бердников принял участие в праздновании Дня воздушного флота19 Августа 2019, 17.05
Иркутск, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Воздушного флота. В Иркутском аэропорту для иркутян состоялась выставка воздушных судов.
Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников19 Августа 2019, 16.51
Иркутская область, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
Шесть многодетных семей получат микроавтобусы за счет средств бюджета Приангарья19 Августа 2019, 16.18
2019-08-19-08-21-37
Иркутская область, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Шесть многодетных семей получат микроавтобусы за счет средств бюджета Иркутской области.
Очень странные туристические привычки китайцев в России19 Августа 2019, 07.50
Москва, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Китайцы стали не только самыми активными работодателями и работниками в России, но и много путешествуют по нашей стране, особенно в Москве и Санкт-Петербурге.
Сергей Тен поприветствовал участников экспедиции «Халхин-Гол. Пламя гордости за победу»19 Августа 2019, 12.36
2019-08-19-04-39-30
Иркутск, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске состоялся торжественный митинг, посвященный старту пятой международной молодежной экспедиции «Халхин-Гол. Пламя гордости за победу».
Поиск подходящей работы: интернет-технологии в помощь и нюансы процесса18 Августа 2019, 08.54
Российская Федерация, 18.08.19 (ИА «Телеинформ»), - С развитием интернет-технологий упростился поиск работы. Достаточно выбрать несколько сервисов, отправить резюме по интересующим размещенным вакансиям и ждать приглашения на собеседование. Можно рассмотреть, к примеру, вакансии КФС Москва или другие достойные предложения.
Иркутянам предлагают бесплатно проверить личные тонометры17 Августа 2019, 15.47
Иркутск, 17.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках выставки «Серебряный возраст» в Иркутске пройдет акция «Будь уверен! Будь Здоров!». С 29 августа по 4 сентября в «Сибэкспоцентре» все желающие могут бесплатно проверить выходные параметры тонометров артериального давления.
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К лету 2020 года в рамках акции «Единой России» по лесовосстановлению будет высажено более миллиона деревьев19 Августа 2019, 10.18
Москва, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках акции «Единой России» по лесовосстановлению будет высажено более одного миллиона деревьев до лета 2020 года.
Иркутскую область посетил командующий дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш16 Августа 2019, 16.27
2019-08-16-08-31-52
Иркутская область, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы взаимодействия воинских частей дальней авиации Военно-Космических Сил РФ, дислоцирующихся на территории Иркутской области, с исполнительными органами государственной власти региона и органами местного самоуправления обсудили на рабочей встрече губернатор Сергей Левченко и командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
В иркутских соцсетях – шумно: опубликована скандальная «утечка аудиозаписи» с совещания у топ-чиновницы губернаторского блока16 Августа 2019, 13.13
Иркутская область, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Главным событием 15 августа, взбудоражившим политизированный сегмент иркутских соцсетей, стала публикация аудиоролика, на котором женщина с голосом, похожим на голос начальника управления пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич, неуважительно отзывается о людях, пострадавших во время паводков в регионе. Достоверность аудиоролика (очевидно смонтированного ради эффектных скандальных моментов речи) на настоящий момент не подтверждается – но и не отрицается.
Андрей Турчак прокомментировал ход избирательной кампании в Иркутске15 Августа 2019, 16.49
2019-08-15-09-00-18
Иркутская область, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В «Единой России» полагают, что партия на муниципальных выборах в думу Иркутска не только сохранит нынешние позиции, но и укрепит их. Об этом 15 августа в разговоре с журналистами заявил секретарь Генсовета политического объединения Андрей Турчак.
Безопасность на выборах 8 сентября в Иркутской области будут обеспечивать 9 728 сотрудников органов внутренних дел14 Августа 2019, 17.40
Иркутская область, 14.08.19 (ИА «Телеинформ»), - По поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко первый заместитель главы региона Владимир Дорофеев в режиме видео-конференции провел внеплановое заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка.
Мэр Братска Сергей Серебренников встретился с министром МЧС России Евгением Зиничевым14 Августа 2019, 17.34
Братск, 14.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Братска Сергей Серебренников встретился с министром МЧС России Евгением Зиничевым. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».
Сергей Сокол: отказ от тушения ряда лесных пожаров со стороны исполнительной власти Приангарья – преступная халатность14 Августа 2019, 13.39
2019-08-14-05-44-46
Иркутская область, 14.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Законодательное собрание Иркутской области подготовит ряд обращений на имя губернатора Иркутской области Сергея Левченко в связи с катастрофической ситуацией с лесными пожарами в регионе, требующей радикальных мер.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Полицейские Черемхова раскрыли по горячим следам разбойное нападение на пожилую пару19 Августа 2019, 17.20
Черемхово, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Полицейские Черемхова раскрыли по горячим следам разбойное нападение на пожилую пару. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Усолье-Сибирском задержали начинающих наркоторговцев, которые продавали через интернет «скорость»19 Августа 2019, 17.10
Усолье-Сибирское, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском задержали начинающих наркоторговцев, которые продавали через интернет «скорость». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Пятеро пострадавших, среди которых двое подростков, госпитализированы после ДТП в Усольском районе 18 августа19 Августа 2019, 15.52
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Усольский район, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять человек, среди которых двое подростков, пострадали в ДТП в Усольском районе 18 августа. Все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
СКР возбудил уголовное дело в связи со смертью четырех человек на пожаре в Усольском районе19 Августа 2019, 15.38
Усольский район, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Следователи возбудили уголовное дело в связи со смертью четырех человек на пожаре в Усольском районе.
В торговом центре «Карамель» в Иркутске утром 19 августа прошла учебная эвакуация19 Августа 2019, 15.31
Иркутск, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В торговом центре «Карамель» в Иркутске утром 19 августа прошла учебная эвакуация. Об этом сообщили «Телеинформу» в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Иркутский стрелок, тяжело ранивший своего оппонента, получил шесть лет «строгача»19 Августа 2019, 13.16
Иркутск, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянин, расстрелявший своего оппонента в его автомобиле, получил шесть лет строгого режима.
Прокуратура проверит обстоятельства гибели 18-летнего парня в ангарском микрорайоне Китой19 Августа 2019, 12.38
Ангарск, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура проверит обстоятельства гибели 18-летнего парня в ангарском микрорайоне Китой. Как пишет газета «Время», трагедия произошла 15 августа в заброшенном здании школы.
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