В Иркутске 20 августа небольшой дождь, днем до +18°

Иркутская область, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В «Единой России» полагают, что партия на муниципальных выборах в думу Иркутска не только сохранит нынешние позиции, но и укрепит их. Об этом 15 августа в разговоре с журналистами заявил секретарь Генсовета политического объединения Андрей Турчак.