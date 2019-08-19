|Погода
|19.08.2019
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В Иркутске 20 августа небольшой дождь, днем до +18°
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Иркутская область, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 20 августа ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь, ветер северо-западный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура ночью +9, +11°, днем около +18°.
В Иркутской области, по данным УГМС, переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Температура ночью +7,+12°, в пониженных формах рельефа +2,+7°, днем +18,+23°, при облачной погоде +10,+15°.
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