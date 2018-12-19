ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Погода
19.12.2018

В Иркутске 20 декабря без осадков, к вечеру обещают снег

Иркутская область, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 20 декабря ожидается переменная облачность, ночью и днем без осадков, вечером небольшой снег, ветер юго-восточный 3-8 м/с, с переходом вечером на северо-западный 5-10 м/с, температура ночью -16,-18°, днем -10,-12°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 20 декабря – переменная облачность, в северных районах, местами по остальной части области небольшой и умеренный снег. Утром при прояснении туман. Ветер юго-западный, юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, порывы до 13 м/с, в западных и северных районах до 16 м/с, слабые метели. Температура ночью -8,-13°, при прояснении -18,-23°, в южных районах -14,-19°, при прояснении -24,-29°, днем -6,-11°, при облачной погоде -16,-21°.

ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram

Рынок труда и карьера в Иркутской области

Загрузка...

ИА Телеинформ - о новых фильмах месяца, включая трейлеры новых фильмов

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске