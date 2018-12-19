В Иркутске 20 декабря без осадков, к вечеру обещают снег

Иркутская область, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 20 декабря ожидается переменная облачность, ночью и днем без осадков, вечером небольшой снег, ветер юго-восточный 3-8 м/с, с переходом вечером на северо-западный 5-10 м/с, температура ночью -16,-18°, днем -10,-12°. По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 20 декабря – переменная облачность, в северных районах, местами по остальной части области небольшой и умеренный снег. Утром при прояснении туман. Ветер юго-западный, юго-восточный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, порывы до 13 м/с, в западных и северных районах до 16 м/с, слабые метели. Температура ночью -8,-13°, при прояснении -18,-23°, в южных районах -14,-19°, при прояснении -24,-29°, днем -6,-11°, при облачной погоде -16,-21°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: