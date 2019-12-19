В Иркутске 20 декабря небольшой снег, днем до -11°

Российская Федерация, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сегодня мы поговорим о таком празднике как день рождения, но день рождения конкретно мужчин. В первую очередь важно отметить, что любой мужчина нуждается в похвале. Так называемая "минутная похвала" даст вам возможность очень легко и дружелюбно выразить признательность близкому человеку, поблагодарить за оказанную пользу и подчеркнуть, что он очень значимый человек в вашей жизни. Так что вы можете сделать, чтобы поблагодарить или поздравить кого-то с днем рождения?