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20.12.2019

В Иркутске 20 декабря небольшой снег, днем до -11°

Иркутская область, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 20 декабря будет облачно, небольшой снег, ветер переменный до 5 м/с, температура ночью -13,-15°, днем -9,-11°.

По области, по данным иркутского УГМС, 20 декабря ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, днем местами небольшой снег, ветер северной четверти 2-7 м/с, местами порывы до 11 м/с. Температура ночью -12,-17°, при прояснении -22,-27°, в северных и верхнеленских районах -27,-32°, при облачной погоде -19,-24°, в Катангском районе -32,-37°, местами до -43°, днем -9,-14°, при облачной погоде -19,-24°, в Катангском и северо-восточных районах -23,-28°, местами -31,-36°.

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В Иркутске 20 декабря небольшой снег, днем до -11°20 Декабря 2019, 07.00
2019-12-19-10-47-00
Иркутская область, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 20 декабря будет облачно, небольшой снег, ветер переменный до 5 м/с, температура ночью -13,-15°, днем -9,-11°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Отношение украинцев к казино неоднозначно19 Декабря 2019, 10.44
2019-12-19-16-49-25
Украина, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - С развитием интернет технологий казино вышло на новый уровень и быстро распространилось по всему интернету. Это предоставило возможность играть в азартные игры всем желающим, независимо от региона проживания и возраста. Это можно делать даже бесплатно, так как многие онлайн-казино предоставляют большой выбор игр с демо-режимом и казино Адмирал не стало исключением. Все доступные игровые автоматы разработаны мировыми производителями и отличаются высоким качеством.
Доставка из Китая к Новому году 19 Декабря 2019, 11.50
Российская Федерация, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Еще каких-то десять-пятнадцать лет назад китайская продукция стойко ассоциировалась у российских потребителей с низким качеством и считалась откровенным ширпотребом. Со временем производителям из Поднебесной удалось совершить в этом отношении настоящий прорыв, и в наши дни спрос на выпускаемые ими товары бьет все мыслимые рекорды, а в преддверии грядущих новогодних праздников они и вовсе становятся предметом настоящего ажиотажа. Само собой, многие российские фирмы и предприниматели хотят успеть воспользоваться моментом и извлечь из этого максимальную прибыль.
Как поздравить мужчину с днем рождения?19 Декабря 2019, 11.03
2019-12-19-13-49-25
Российская Федерация, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сегодня мы поговорим о таком празднике как день рождения, но день рождения конкретно мужчин. В первую очередь важно отметить, что любой мужчина нуждается в похвале. Так называемая "минутная похвала" даст вам возможность очень легко и дружелюбно выразить признательность близкому человеку, поблагодарить за оказанную пользу и подчеркнуть, что он очень значимый человек в вашей жизни. Так что вы можете сделать, чтобы поблагодарить или поздравить кого-то с днем рождения?
31 декабря в Иркутской области решено сделать выходным днем19 Декабря 2019, 17.51
31-
Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Указ о переносе выходного дня на 31 декабря 2019 года подписал 19 декабря врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Глава региона рекомендовал перенести выходной день с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря.
Иркутские модели подвели итоги 2019 года и рассказали о поездке на званый ужин Пьера Кардена19 Декабря 2019, 16.21
-2019-
Иркутск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские модели подвели итоги 2019 года и рассказали о поездке на званый ужин Пьера Кардена в Париж. Сразу несколько сибирячек завоевали призовые места на конкурсе красоты в Москве, а пятилетняя Мария Зинченко впервые добилась таких результатов на международном уровне. О своих успехах девушки рассказали на пресс-конференции 19 декабря.
En+ Group направила более 27 млн рублей пострадавшим от паводка в Иркутской области19 Декабря 2019, 16.18
Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Компания En+ Group, ведущий вертикально интегрированный производитель электроэнергии и алюминия, направила более 27 млн рублей пострадавшим от паводка в Иркутской области.
Байкальский Дед Мороз 19 декабря отмечает день рождения – большой праздник проведут 21 декабря19 Декабря 2019, 16.11
-19-21-
Слюдянка, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальский Дед Мороз 19 декабря отмечает день рождения. Сибирского сказочного персонажа поздравляют «коллеги» со всей страны и из-за рубежа, а также дети и взрослые с разных уголков России.
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Владимир Путин заявил, что партийная принадлежность Сергея Левченко не сыграла роли в его отставке 19 Декабря 2019, 19.00
2019-12-19-11-15-05
Москва, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Владимир Путин во время своей ежегодной пресс-конференции прокомментировал отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Он ответил на вопрос журналиста телеканала «Красная линия».
Подведены итоги 2019 года по проекту «Единой России» «Единая страна – доступная среда»19 Декабря 2019, 17.24
Иркутск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Заседание общественного совета федерального партийного проекта «Единая страна – доступная среда» с участием регионального координатора проекта, председателя комитета по социально-культурному законодательству Законодательного собрания Иркутской области Ирины Синцовой состоялось 18 декабря.
Прокуратура Иркутска внесла протест городской думе в связи с некорректным принятием бюджета19 Декабря 2019, 16.58
2019-12-19-09-06-47
Иркутск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Прокуратура Иркутска 18 декабря внесла протест в думу города в связи с нарушениями закона при принятии бюджета областного центра.
Заксобрание Приангарья и врио губернатора договорились о взаимодействии19 Декабря 2019, 15.26
Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - О взаимодействии Законодательного собрания и правительства Иркутской области договорились председатель областного парламента Сергей Сокол и временно исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев по итогам рабочей встречи.  В частности, речь шла о ликвидации последствий наводнения в Приангарье и о наведении порядка в сфере здравоохранения.
Сергей Сокол озвучил планы ЗС Иркутской области на 2020 год19 Декабря 2019, 13.29
Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Ответы на ключевые вопросы, которые волнуют жителей разных территорий Иркутской области, а также итоги уходящего 2019 года и планы на предстоящий 2020-й озвучил председатель Законодательного собрания Сергей Сокол на встрече с представителями местных телекомпаний. В разговоре приняли участие журналисты из Ангарска, Братска, Иркутска, Черемхово, Усолья-Сибирского, Усть-Илимска и Шелехова.
Исполнять обязанности министра финансов Приангарья будет Наталия Бояринова19 Декабря 2019, 12.41
Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Исполняющей обязанности министра финансов Иркутской области назначена Наталия Бояринова, возглавлявшая региональный Минфин при Сергее Левченко. Об этом заявил врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев.
Глава Минимущества Иркутской области Владислав Сухорученко ушел в отставку19 Декабря 2019, 11.34
Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко 19 декабря ушел в отставку. Об этом стало известно Телеинформу.
Современный Китай: мифы и реальность
Жительница Куйтуна перевела предоплату за несуществующий автомобиль19 Декабря 2019, 17.40
Куйтунский район, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Жительница поселка Куйтун Куйтунского района стала жертвой мошенника, переведя ему предоплату за несуществующий автомобиль.
В Иркутске 19 декабря горело бывшее общежитие19 Декабря 2019, 17.03
Иркутск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске около полудня 19 декабря вспыхнул пожар на пятом этаже шестиэтажки в переулке Пограничный. Из здания бывшего общежития эвакуировали 14 человек, включая четырех, спасенных с помощью средств индивидуальной защиты.
Пожилая иркутянка 19 декабря попала под трамвай19 Декабря 2019, 15.13
Иркутск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске около полудня 19 декабря пожилая горожанка попала под трамвай, обходя его в неположенном месте. Женщина выжила, сообщили Телеинформу в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Тулунском районе столкнулись маршрутка и легковушка, погиб человек19 Декабря 2019, 10.44
2019-12-19-03-11-42
Тулунский район, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В двух километрах от села Шерагул Тулунского района 19 декабря в 9:40 столкнулись Исузу и микроавтобус Форд, следовавший по маршруту Тулун – Шерагул. По предварительным сведениям в результате ДТП погиб пассажир легкового автомобиля.
Перед судом предстанет экс-глава одного из поселков Куйтунского района по обвинению в злоупотреблении полномочиями19 Декабря 2019, 09.44
Куйтунский район, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Завершено расследование уголовного дела в отношении экс-главы одного из муниципальных образований Куйтунского района. Она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Теперь женщина предстанет перед судом.
В Иркутске восьмилетняя девочка попала под колеса иномарки, катаясь с горки18 Декабря 2019, 17.00
Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на улице Чайковского под колеса иномарки попала восьмилетняя девочка. Она каталась с горки и выехала на проезжую часть, по которой в это время двигался автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
На ангарского живодера завели уголовное дело18 Декабря 2019, 16.18
Ангарск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с кошкой, в результате которого животное погибло. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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