В Иркутске 20 декабря обещают небольшой снег

Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 20 декабря будет облачно, небольшой снег, ветер переменный до 5 м/с, температура ночью -13,-15°, днем -9,-11°. По области, по данным иркутского УГМС, 20 декабря ожидается переменная облачность, ночью небольшой снег, днем местами небольшой снег, ветер северной четверти 2-7 м/с, местами порывы до 11 м/с. Температура ночью -12,-17°, при прояснении -22,-27°, в северных и верхнеленских районах -27,-32°, при облачной погоде -19,-24°, в Катангском районе -32,-37°, местами до -43°, днем -9,-14°, при облачной погоде -19,-24°, в Катангском и северо-восточных районах -23,-28°, местами -31,-36°. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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