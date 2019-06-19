ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Погода
19.06.2019

В Иркутске 20 июня – легкий ветер и около +29°

Иркутск, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 20 июня ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +11,+13°, днем +27,+29°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 20 июня – переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман, ветер юго-западный, юго-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью +10,+15°, местами +3,+8°, днем +27,+32°, при облачной погоде +17,+22°.

Тэги:
 
Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 20 июня – легкий ветер и около +29°19 Июня 2019, 17.54
2019-06-19-09-55-39
Иркутск, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 20 июня ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +11,+13°, днем +27,+29°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
В красноярском заповеднике иркутские туристы лишили двух оленят матери19 Июня 2019, 17.25
2019-06-19-09-30-44
Красноярск, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Туристы из Иркутска на пешеходной тропе под Чертовым пальцем красноярского заповедника «Столбы» забрали только что родившихся маленьких оленят, лишив их возможности нормального существования. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.
Иркутского хирурга Юрия Козлова и депутата Илью Сумарокова наградят знаком «Признание» осенью19 Июня 2019, 16.56
Иркутская область, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На сессии Законодательного собрания Иркутской области приняты постановления о награждении Почётным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «Признание» Юрия Козлова и Ильи Сумарокова. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.
В Иркутске пройдет мемориальная акция «Свеча памяти»19 Июня 2019, 16.40
Иркутск, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 21 июня, накануне Дня памяти и скорби, состоится традиционная акция «Свеча памяти». В этом году она приурочена к 78-летию начала Великой Отечественной войны и пройдёт в городе 11 раз. Организатор мероприятия – партия «Единая Россия», сообщает пресс-служба реготделения политической организации.
Роспотребнадзор: Еловский пруд в Ангарске и залив Якоби в Иркутске не пригодны для купания19 Июня 2019, 12.41
2019-06-19-04-49-23
Иркутская область, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Еловский пруд в Ангарске и залив Якоби в Иркутске не пригодны для купания. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
Чудеса eSim: поможет ли виртуальная симка бизнесу?18 Июня 2019, 10.01
-esim-----
Российская Федерация, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Современный высокотехнологичный и крайне быстрый бизнес требует соответствующих решений. Всё-таки живём мы в мире бесконечного перегона социальной информации из одной точки в другую, так что за этим делом надо как-то успевать: социальные сети, форумы, сайты, смски, звонки – попробуй проконтролируй всё это самостоятельно! Впрочем, сделать это возможно с помощью тех же современных технологий, которые позволяют немного автоматизировать свои бизнес-процессы. Так, сейчас отличным решением для любого бизнесмена может стать виртуальная сим-карта. Что же это за магия такая?
Эксперты – о распространённых причинах инвалидности в Иркутской области и нововведениях18 Июня 2019, 16.55
2019-06-18-08-59-40
Иркутская область, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области инвалидность имеют почти 211 тысяч человек, из них 12,7 тысяч – это дети. Об этом 18 июня на пресс-конференции рассказала заместитель руководителя главного бюро по экспертной работе медико-социальной экспертизы (МСЭ) Иркутской области Лариса Баранова.
Иркутская область вошла в ТОП-3 самых неэкологичных субъектов РФ18 Июня 2019, 16.19
Иркутская область, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область по итогам весны 2019 года занимает 83-е место из 85 в национальном экологическом рейтинге. Исследование проводила общероссийская общественная организация «Зеленый патруль».
Загрузка...
Заксобрание Иркутской области намерено проверить эффективность передачи здравоохранения с муниципального на региональный уровень19 Июня 2019, 15.22
Иркутская область, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол в ходе рассмотрения вопроса о реализации национальных проектов в регионе предложил оценить эффективность передачи здравоохранения с муниципального на региональный уровень. Вопрос был рассмотрен в рамках правительственного часа на 16-й сессии областного парламент, сообщает пресс-служба ЗС.
На выборы в думу Иркутска выдвинулись 25 человек19 Июня 2019, 13.45
-25-
Иркутск, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - На выборы в думу Иркутска выдвинулись 25 человек. Прием документов городской избирком начал с 15 июня, в тот же день поступили два заявления. Все потенциальные участники предвыборной кампании в гордуму, которые зафиксированы на 19 июня, идут самовыдвиженцами.
«Единая Россия» помогла добиться совершенствования законодательства о долевом строительстве19 Июня 2019, 11.38
Иркутская область, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в федеральный бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в том числе в части выделения бюджетных средств на достройку проблемных домов.
Ангарчане обратятся на прямую линию президента по вопросам коррупции, связанной с заменой лифтов в многоквартирных домах города19 Июня 2019, 11.13
Ангарск, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), – В Ангарске 19 июня начался сбор подписей граждан под обращением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой отправить в отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко в связи с утратой доверия.
В Иркутской области проходит 16 сессия Законодательного собрания19 Июня 2019, 10.53
Иркутская область, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Начала работу 16 сессия Законодательного собрания Иркутской области, которая проходит под руководством спикера областного парламента Сергея Сокола. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.
Депутаты ЗС Приангарья предлагают изменить Водный кодекс РФ19 Июня 2019, 08.00
Иркутская область, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект федеральной законодательной инициативы в форме проекта федерального закона «О внесении изменения в подпункт 4 пункта 15 статьи 65 кодекса Водного Кодекса Российской Федерации» одобрили члены комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве ЗС Приангарья под председательством Романа Габова.
Представители Минздрава Приангарья провели встречу с населением в общественной приемной «Единой России»18 Июня 2019, 16.10
Иркутск, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Тематическую встречу с жителями Приангарья 17 июня провели в региональной общественной приемной «Единой России» сотрудники министерства здравоохранения Иркутской области. Все вопросы были посвящены проблемам здоровья, сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
Современный Китай: мифы и реальность
Житель Черемхово попался на контрабанде анаболиков19 Июня 2019, 17.34
Черемхово, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Жителю Черемхово грозит до семи лет заключения за контрабанду анаболиков. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Братчанке грозит тюрьма за «киберместь» работодателю19 Июня 2019, 16.15
Братск, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске в суд передано дело об уничтожении электронной переписки коммерческой фирмы. Женщине, которая стёрла данные из чувства мести бывшему работодателю, грозит до двух лет заключения, сообщает пресс-служба полиции.
Черных лесорубов из ближнего зарубежья задержали полицейские в Чунском районе19 Июня 2019, 15.24
Чунский район, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Черных лесорубов из ближнего зарубежья задержали полицейские в Чунском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Ликвидировать цех ртутного электролиза «Усольехимпрома» намерены через нацпроект «Экология»19 Июня 2019, 13.14
2019-06-19-05-24-22
Усолье-Сибирское, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Правительство Иркутской области направило в Минприроды России предложения для включения ликвидации цеха ртутного электролиза «Усольехимпрома» в федеральный проект «Чистая страна» на 2019-2021 годы в рамках национального проекта «Экология». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
В Иркутской области за сутки ликвидировали четыре лесных пожара19 Июня 2019, 11.00
Иркутская область, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сутки 18 июня ликвидировали четыре лесных пожара. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.
Ситуацию с «Усольехимпромом» поставили на контроль федеральных надзорных органов18 Июня 2019, 17.22
2019-06-18-09-35-09
Усолье-Сибирское, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Решение вопроса по утилизации опасных для жителей всего региона отходов «Усольехимпрома» удалось сдвинуть с мертвой точки, и сегодня ситуация поставлена на контроль федеральных надзорных органов. Об этом заявил председатель областного парламента Сергей Сокол, который в очередной раз побывал с рабочей поездкой в Усолье-Сибирском.
В Иркутске арестовали шайку киднепперов-вымогателей18 Июня 2019, 17.14
2019-06-18-09-26-21
Иркутск, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске арестованы семь местных жителей, включая девушку, причастные к похищению мужчины. Они около суток удерживали его в квартире, требуя выкуп – 2 млн рублей.
Текущие бизнес-риски в Иркутске и России
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске