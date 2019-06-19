|Погода
|19.06.2019
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В Иркутске 20 июня – легкий ветер и около +29°
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Иркутск, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 20 июня ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +11,+13°, днем +27,+29°.
По области, по прогнозу иркутского УГМС, 20 июня – переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, утром при прояснении туман, ветер юго-западный, юго-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью +10,+15°, местами +3,+8°, днем +27,+32°, при облачной погоде +17,+22°.
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