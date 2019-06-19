В Иркутске 20 июня – легкий ветер и около +29°

Российская Федерация, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Современный высокотехнологичный и крайне быстрый бизнес требует соответствующих решений. Всё-таки живём мы в мире бесконечного перегона социальной информации из одной точки в другую, так что за этим делом надо как-то успевать: социальные сети, форумы, сайты, смски, звонки – попробуй проконтролируй всё это самостоятельно! Впрочем, сделать это возможно с помощью тех же современных технологий, которые позволяют немного автоматизировать свои бизнес-процессы. Так, сейчас отличным решением для любого бизнесмена может стать виртуальная сим-карта. Что же это за магия такая?