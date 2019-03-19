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20.03.2019

В Иркутске 20 марта пасмурно, днем около 0°

Иркутская область, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 20 марта ожидается переменная облачность, временами небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью -10,-12°, днём -1,+1°.

По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, ночью местами небольшой и умеренный снег, днём небольшой, в отдельных районах умеренный снег, в Катангском, южных районах местами небольшой снег. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, позёмки. Температура ночью -9,-14°, при прояснении -19,-24°, в западных районах -7,-12°, при прояснении -16,-21°, в Катангском, северо-восточных районах -21,-26°, в пониженных формах рельефа -29,-34°, днём -3,+2°, при облачной погоде -8,-13°.

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