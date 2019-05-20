В Иркутске 20 мая без осадков, днем около +22°

Иркутск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 мая ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +2,+4°, днем около +22°. По области, по прогнозу иркутского УГМС, 20 мая – переменная облачность, без осадков, днем в западных и северных районах небольшие дожди, ветер юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с, порывы в западных и северных районах до 14 м/с, температура ночью +1,+6°, в пониженных формах рельефа до -2°, заморозки, в северных и верхнеленских районах 0,+5°, при прояснении 0,-5°, днем +21,+26°, при облачной погоде +11,+16°. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: погода Тэги: