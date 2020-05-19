ТЕМЫ
Архив
< Май 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Сегодня
Погода
19.05.2020

В Иркутске 20 мая будет тепло и дождливо

Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 20 мая ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +8,+10°, днем +20,+22°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 20 мая – переменная облачность, ночью местами небольшие дожди, днем кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, утром при прояснении туман. Ветер северо-западный, северный ночью 4-9 м/с, днем 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +5,+10°, при прояснении до +1°, днем +18,+23°, местами +11,+16°.

Тэги:
 
Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 20 мая будет тепло и дождливо19 Мая 2020, 17.50
-20-
Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 20 мая ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +8,+10°, днем +20,+22°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Мусульман Иркутской области призвали отпраздновать Ураза-Байрам дома19 Мая 2020, 17.41
2020-05-19-09-48-54
Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Мусульман, проживающих на территории Иркутской области, призвали отметить праздник Ураза-Байрам, которым завершается священный месяц Рамадан, оставаясь дома со своими семьями из-за коронавируса. Об этом со ссылкой на муфтия региона Фарита Мингалеева сообщает пресс-служба регправительства.
Индекс заболеваемости коронавирусом в Иркутской области превысил 31 на сто тысяч населения19 Мая 2020, 17.36
-31-
Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Показатель заболеваемости коронавирусом в Иркутской области, по данным Роспотребнадзора на 19 мая, составляет 31,1 на 100 тысяч населения. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
Иркутский зоопарк выставил на продажу нескольких рептилий19 Мая 2020, 16.03
2020-05-19-08-48-54
Иркутск, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский зоопарк выставил на продажу крупных рептилий. Как сообщается в паблике организации в соцсети «Вконтакте», это делается, чтобы иметь возможность оплатить долги и прокормить животных.
Модернизация телефонной системы: как убедить руководство в преимуществах IP-телефонии 19 Мая 2020, 10.01
Российская Федерация, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Что делать, если руководство вашей компании не доверяет передовым технологиям связи, как доказать, что IP-телефония – это перспективно и выгодно? Вы замечаете, что устаревшая аналоговая телефонная сеть затрудняет работу и тормозит все процессы, но не знаете, как убедить босса в необходимости модернизации. В разговоре с руководителем найдите простые, но весомые аргументы, показывающие перспективы внедрения IP-телефонии и сроки окупаемости затрат. Для начала приведите в пример недостатки пользования традиционными АТС.
Клещевые инфекции подозревают у 15 жителей Иркутской области19 Мая 2020, 15.12
-15-
Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала сезона активности клещей зарегистрировано 3872 обращения по поводу присасывания паразитов, из них 1043 – среди детей. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.
Турсезон в Бурятии могут открыть уже в конце мая19 Мая 2020, 12.52
2020-05-19-05-05-06
Бурятия, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Туристский сезон в Бурятии будет открываться в несколько этапов, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции на территории региона. На первом этапе коллективные средства размещения откроются для жителей Бурятии. Это может произойти уже 29 мая, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
В Приангарье умер еще один заразившийся коронавирусной инфекцией19 Мая 2020, 10.19
2020-05-19-02-49-45
Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по состоянию на утро 19 мая зарегистировано 746 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Умер еще один человек с подтвержденным COVID-19.
Загрузка...
Несколько социально-значимых законопроектов рекомендуют принять на ближайшей сессии ЗС Иркутской области19 Мая 2020, 17.28
2020-05-19-09-34-32
Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на заседании комитета по здравоохранению и социальной защите областного парламента 19 мая рассмотрели семь проектов социально-значимых законов. Их рекомендуется принять на сессии Заксобрания 20 мая. Об этом сообщает пресс-служба ЗС.
В Иркутской области утверждена предварительная повестка 30-й сессии Законодательного собрания19 Мая 2020, 16.59
-30-
Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Предварительную повестку 30-й очередной сессии утвердила коллегия Законодательного собрания Иркутской области на заседании 18 мая. Всего 20 мая планируется рассмотреть более 40 вопросов, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Более полумиллиона человек зарегистрировались для участия в праймериз «Единой России»18 Мая 2020, 15.01
Москва, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Завершается прием заявок от кандидатов на участие в праймериз «Единой России». Об этом сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в ходе онлайн совещания с регионами. Он подчеркнул, что партия даже в сложившейся ситуации не отказалась от предварительного голосования.
Комитет по бюджету рекомендовал отклонить законопроекты, вынесенные на внеочередную сессию ЗС Приангарья18 Мая 2020, 09.39
Иркутская область, 18.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Комитет по бюджету ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству ЗС Иркутской области рекомендовал отклонить законопроекты, внесенные на рассмотрение внеочередной 30-й сессии Законодательного собрания региона.
«Единая Россия» собрала 402 миллиона рублей пожертвований на помощь медикам16 Мая 2020, 15.57
Россия, 16.05.20 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» собрала 402 миллиона рублей на помощь медикам и гражданам в условиях пандемии коронавируса. Деньги поступили в виде членских взносов и благотворительных пожертвований. Об этом в соцсетях сообщил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, пишет пресс-служба ЕР.
На комиссии по регламенту при Заксобрании Приангарья рассмотрели претендентов на почетные грамоты ЗС16 Мая 2020, 11.00
Иркутская область, 16.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Восемь проектов постановлений о награждении почетными грамотами Законодательного собрания Иркутской области рекомендовали к принятию члены комиссии по регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями.
Александра Ведерникова избрали председателем Координационного межконфессионального совета при ЗС Иркутской области15 Мая 2020, 16.44
Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Глава областного парламента Александр Ведерников единогласно избран председателем Координационного межконфессионального совета при Законодательном собрании Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.
Современный Китай: мифы и реальность
В Приангарье с начала года зафиксировали более 40 случаев детских игр у воды без присмотра взрослых19 Мая 2020, 16.16
Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала года выявлено 40 фактов безнадзорного нахождения детей у воды. Больше всего таких случаев – 15 – зафиксировано в Шелеховском районе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
СКР расследует уголовное дело о превышении полномочий усольскими полицейскими19 Мая 2020, 15.47
2020-05-19-08-32-19
Усолье-Сибирское, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции в Усолье-Сибирском. Об этом сообщает пресс-служба федерального СК.
В Зиминском районе задержали этническую группу героиновых наркодилеров19 Мая 2020, 15.39
2020-05-19-07-51-18
Зиминский район, Зима, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Задержаны члены этнической группы наркодилеров, распространявших героин в Зиме и Зиминском районе с ноября 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
Рыболова-браконьера поймали под Ангарском с незаконным уловом19 Мая 2020, 15.18
2020-05-19-07-36-49
Ангарск, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В районе ангарского поселка Зуй на реке Ангара транспортные полицейские задержали 42-летнего жителя Иркутского района по подозрению в незаконном вылове рыбы.
Задержан осужденный, сбежавший из колонии-поселения в Ангарске19 Мая 2020, 13.00
2020-05-19-05-10-04
Ангарск, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники отдела розыска ГУФСИН по Иркутской области задержали осужденного, который сбежал с участка колонии-поселения ИК-7 в Ангарске, спустя несколько часов после случившегося.
В Иркутске в ночь на 19 мая в ДТП пострадали трое взрослых и подросток19 Мая 2020, 12.31
-19-
Иркутск, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на улице Байкальская около 2:30 ночи 19 мая случилось ДТП. Пострадали четыре человека – трое взрослых и 17-летний подросток, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области 18 мая ликвидировали три лесных пожара19 Мая 2020, 10.45
Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - За сутки 18 мая в лесном фонде на территории Иркутской области ликвидировано три пожара. Локализовано два возгорания на площади 60 га.
Поиск людей в Иркутске и области
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)