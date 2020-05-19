|Погода
|19.05.2020
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В Иркутске 20 мая будет тепло и дождливо
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Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 20 мая ожидается переменная облачность, временами небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, температура ночью +8,+10°, днем +20,+22°.
По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 20 мая – переменная облачность, ночью местами небольшие дожди, днем кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, утром при прояснении туман. Ветер северо-западный, северный ночью 4-9 м/с, днем 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +5,+10°, при прояснении до +1°, днем +18,+23°, местами +11,+16°.
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