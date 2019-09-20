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|20.09.2019
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В Иркутске 20 сентября без осадков, днем до +23°
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Иркутская область, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 20 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, температура ночью +5,+7°, днем +21+23°.
По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 20 сентября – переменная облачность, без осадков, в северных районах местами небольшой и умеренный дождь, ночью с мокрым снегом, утром при прояснении туман, ветер юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с, температура ночью +5,+10°, местами +2,-3°, днем +19,+24°, при облачной погоде +10,+15°.
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