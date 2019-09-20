В Иркутске 20 сентября будет тепло

Москва, 20.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Более 60% российских туристов признались, что предпочитают адаптироваться к смене часовых поясов при помощи сна. При этом одни из них ложатся и встают по местному времени после перелета, а другие меняют режим еще дома.