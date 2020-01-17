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|20.01.2020
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В Иркутске 20 января будет снежно и ветрено
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Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске 20 января ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с, температура ночью -18,-20°, днем -10,-12°.
По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами небольшой снег. Ветер южный с переходом на западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Утром и днем в западных и северных районах 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с, метели. Температура ночью -18,-23°, при прояснении -28,-33°, в западных и северо-западных районах при натекании облачности -12,-17°, днем -10,-15°, в пониженных формах рельефа -20,-25°, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья местами до -5°.
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