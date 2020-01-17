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20.01.2020

В Иркутске 20 января будет снежно и ветрено

Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске 20 января ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с, температура ночью -18,-20°, днем -10,-12°.

По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами небольшой снег. Ветер южный с переходом на западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с. Утром и днем в западных и северных районах 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с, метели. Температура ночью -18,-23°, при прояснении -28,-33°, в западных и северо-западных районах при натекании облачности -12,-17°, днем -10,-15°, в пониженных формах рельефа -20,-25°, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья местами до -5°.

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В Иркутске 20 января будет снежно и ветрено20 Января 2020, 07.00
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Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске 20 января ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем возможен небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с, температура ночью -18,-20°, днем -10,-12°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Игорь Кобзев поручил иркутским властям в кратчайшие сроки переселить жильцов аварийного общежития ИВВАИУ19 Января 2020, 17.36
Иркутск, 19.01.20 (ИА «Телеинформ»), – Вопрос с переселением пяти семей, проживающих в здании бывшего ведомственного общежития ИВВАИУ, должен быть решен течение месяца. Об этом на встрече с жителями сообщил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
Первую встречу четвертого сезона цикла «Сто лиц Восточной Сибири» в иркутском музее посвятят открытию Антарктиды19 Января 2020, 16.31
Иркутск, 19.01.20 (ИА «Телеинформ»), – В отделе «Окно в Азию» 22 января состоится первая встреча четвертого сезона цикла «Сто лиц Восточной Сибири», посвященная 200-летию открытия Антарктиды русской морской экспедицией Беллинсгаузена и Лазарева.
Как играть в казино на деньги без вреда для себя19 Января 2020, 05.35
2020-01-19-07-51-25
Интернет, 19.1.20 (ИА «Телеинформ»), - Многие люди с древних времён пытаются понять суть азартных игр и научиться выигрывать. В процессе поиска успехов действительно были открыты определённые алгоритмы и стратегии приводящие к победе, но и они эффективны не всегда. На сегодняшний день до сих пор не смогли найти универсальный способ позволяющий выигрывать в казино, лотереи, карточные игры и т. д. Несмотря на это, большое количество любителей азарта пытается обыграть казино и быстро разбогатеть. Многие из них пользуются услугами онлайн-казино, которые полностью воссоздают атмосферу наземных заведений.
Игроманы способны сами не допустить появления зависимости от казино и игровых автоматов19 Января 2020, 05.26
Интернет, 19.1.20 (ИА «Телеинформ»), - Онлайн-казино пользуются популярностью благодаря своим преимуществам по сравнению с обычными заведениями. Выбирая лицензионные ресурсы пользователи могут обезопасить себя от мошенничества и получить приветственный бонус на свой счёт. Для этого лучше ознакомиться с правилами, посетив официальные сайты заведений. Чтобы узнать более подробно, читайте о казино Вабанк здесь.
МЧС предупреждает жителей Приангарья о метелях 19 января18 Января 2020, 17.37
Иркутская область, 18.01.20 (ИА «Телеинформ»), - По информации иркутского УГМС, 19 января местами по области ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15-20 м/с, снег, метели.
Сергей Тен предлагает присвоить Иркутску почетное звание «Город трудовой доблести»18 Января 2020, 12.39
2020-01-18-03-14-46
Иркутск, 18.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Госдумы от Иркутской области Сергей Тен предлагает присвоить Иркутску почетное звание «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба парламентария.
Единороссы собирают подписи в городах-центрах оборонной промышленности для присвоения звания «Город трудовой доблести»18 Января 2020, 10.31
Москва, 18.01.20 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» организует сбор подписей в городах-центрах оборонной промышленности для присвоения звания «Город трудовой доблести», сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
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В «Единой России» определили ключевые направления работы по реализации послания президента17 Января 2020, 15.55
Москва, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - На заседании президиума генерального совета партии «Единая Россия» были определены ключевые направления работы по реализации послания президента России Владимира Путина.
Президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь прокомментировал послание Владимира Путина17 Января 2020, 15.38
Иркутская область, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В своем послании президент России обозначил четкие ориентиры федеральным и региональным властям в отношении поддержки предпринимателей. Такое мнение высказал президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь, комментируя выступление Владимира Путина перед Федеральным Собранием 15 января.
Мэр Черемхово Вадим Семенов прокомментировал послание президента Федеральному Собранию РФ17 Января 2020, 15.17
Черемхово, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Черемхово, секретарь Черемховского городского местного отделения партии «Единая Россия» Вадим Семенов прокомментировал послание президента Федеральному Собранию РФ. По его мнению, там прозвучали значимые для всей страны изменения, которые затрагивают повседневную жизнь всех жителей, сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
Александр Якубовский: «Единая Россия» поможет довести реализацию положений послания президента до каждого россиянина17 Января 2020, 15.01
Москва, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» обеспечит реализацию положения послания президента России Владимира Путина на всех уровнях власти. Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
Перемены: между «косметическими» и фундаментальными. Иркутские эксперты комментируют послание президента и отставку правительства РФ17 Января 2020, 11.57
2020-01-17-04-20-00
Москва, Иркутск, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Сенсационные события последних дней - послание президента Федеральному Собранию, отставку российского правительства во главе с Дмитрием Медведевым и назначение нового председателя кабинета министров, а также готовящиеся изменения в государственном устройстве страны – уже окрестили «революцией сверху».
Михаил Мишустин рассказал об изменениях в новом правительстве17 Января 2020, 08.00
Москва, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин, кандидатура которого рассматривается в Госдуме на пост премьер-министра страны, в ходе встречи с фракцией «Единая Россия» заявил, что в новом правительстве планируются кардинальные изменения.
Николай Труфанов о послании президента: острые проблемы, с которыми сталкивается отдельный человек, требуют системных решений16 Января 2020, 17.29
Иркутская область, 16.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Озвученное 15 января послание президента России Федеральному Собранию Российской Федерации, безусловно, можно назвать импульсом к выходу нашей страны на качественно новый уровень развития, считает депутат Законодательного собрания Иркутской области, руководитель Иркутской региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева Николай Труфанов.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Телефонные мошенники оформили кредит на жительницу Слюдянки и забрали все деньги себе19 Января 2020, 18.14
Слюдянка, 19.01.20 (ИА «Телеинформ»), – На днях в полицию поступило заявление от 57-летней жительницы Слюдянки о том, что неизвестные обманным путём завладели её деньгами в сумме более 140 тысяч рублей.
Трактор столкнулся с локомотивом на переезде в Черемховском районе19 Января 2020, 13.40
Черемховский район, 19.01.20 (ИА «Телеинформ»), - 18 января в 14:50 на регулируемом железнодорожном переезде Восточно-Сибирской железной дороги, расположенном на подъездных путях участка Черемхово-Новохромцовская, произошло дорожно-транспортное происшествие.
От 11 до 15 лет проведут в местах лишения свободы члены банды наркоторговцев, действовавшей в Ангарске19 Января 2020, 11.36
Ангарск, 19.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Ангарский городской суд огласил приговор организованной преступной группе, обвиняемой в распространении наркотиков.
Житель Тулуна по просьбе мошенников отсканировал карту и потерял 90 тысяч рублей19 Января 2020, 11.02
Тулун, 19.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники полиции в Тулуне проводят проверку по факту обращения местного жителя, поверившего аферистам и отсканировавшего для них карту, на которой он хранил заемные деньги.
Из Бурятии в Иркутск пытались провезти почти килограмм растительных наркотиков18 Января 2020, 14.48
Иркутская область, Бурятия, 18.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Слюдянском районе инспекторы ГИБДД на посту «Рубеж» остановили для проверки иномарку, заподозрив у водителя и двух пассажиров наркотическое опьянение. В салоне автомобиля обнаружились 300 граммов гашиш и почти пол-литра гашишного масла.
В Братске разыскивают пропавшую в конце 2019 года Диану Шелихову18 Января 2020, 11.08
-2019-
Братск, 18.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Братске разыскивают 41-летнюю Диану Шелихову, пропавшую без вести 30 декабря 2019 года.
В Иркутске полгода назад до смерти избили пенсионера – свидетелей преступления ищут17 Января 2020, 16.06
Иркутск, 17.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске разыскивают свидетелей и очевидцев особо тяжкого преступления, совершенного в середине июля 2019 года.
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