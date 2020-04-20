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|20.04.2020
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В Иркутске 21 апреля без осадков, но ветрено
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Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 21 апреля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северный, северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, температура ночью -5,-7°, днем +8,+10°.
По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, преимущественно без осадков, в северных и верхнеленских районах местами небольшие осадки ночью в виде мокрого снега и снега, днем в виде мокрого снега и дождя. Ветер северной четверти 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура ночью -3,-8°, при прояснении -12,-17°, днем +7,+12°, при облачной погоде +4,-1°, в западных районах местами до +16°.
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