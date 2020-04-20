ТЕМЫ
Архив
< Апрель 2020 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Сегодня
Погода
21.04.2020

В Иркутске 21 апреля днем +8,+10°

Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 21 апреля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северный, северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, температура ночью -5,-7°, днем +8,+10°.

По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, преимущественно без осадков, в северных и верхнеленских районах местами небольшие осадки ночью в виде мокрого снега и снега, днем в виде мокрого снега и дождя. Ветер северной четверти 2-7 м/с, местами порывы до 13 м/с, температура ночью -3,-8°, при прояснении -12,-17°, днем +7,+12°, при облачной погоде +4,-1°, в западных районах местами до +16°.

Тэги:
 
Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 21 апреля днем +8,+10°21 Апреля 2020, 06.59
2020-04-20-23-00-38
Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 21 апреля ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северный, северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с, температура ночью -5,-7°, днем +8,+10°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Академик РАН: для завершения пандемии коронавирусом должно переболеть большинство населения21 Апреля 2020, 07.34
Москва, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Академик РАН, вирусолог Феликс Ершов считает, что пандемия может пойти на спад при одном условии: когда будут инфицированы 70-80 процентов популяции. Иначе мир ждет вторая волна эпидемии коронавируса, пишут argumenti.ru.
Акция #ОставайсяДонором проходит в Приангарье20 Апреля 2020, 17.23
Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область присоединилась к трехдневному марафону #ОставайсяДонором, который проходит по всей России с 20 по 22 апреля.
Более 1000 нарушителей самоизоляции в Приангарье привлекут к ответственности20 Апреля 2020, 17.00
Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Более 1000 нарушителей самоизоляции в Иркутской области будут привлечены к ответственности.
Сергей Сокол: Волонтерский центр продолжит работу, пока хотя бы у одного жителя области будет потребность в нашей помощи20 Апреля 2020, 15.45
Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области продолжает работу волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи жителям в связи с пандемией коронавируса.
Эксперты рассказали, на какие виды спорта делается больше всего ставок 20 Апреля 2020, 10.16
2020-04-20-07-21-18
Российская Федерация, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В последние годы интерес к ставкам на спорт неуклонно растет во всем мире в целом и в России в частности. Впрочем, в нашей стране еще достаточно высока доля новичков в этой сфере, а вот настоящих экспертов, капперов (подробнее на https://www.kapper-obzor.ru/) и надежных букмекерских контор – не так много, как на западе, например. Между тем, грамотный подход к игре на ставках может сделать это занятие не просто азартным развлечением, но и стабильной доходной статьей в бюджете.
Спорт: новое оборудование для ледовой школы, на самоизоляции подходит для занятий йога20 Апреля 2020, 10.07
2020-04-20-07-14-57
Российская Федерация, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Марий Эл спортшкола по ледовым видам спорта получит современное хоккейное оборудование. Из республиканского и госбюджета в текущем году на эти цели выделят больше 25 млн рублей. Средства будут предоставлены в рамках нацпроекта «Демография». Для хоккеистов закупят тренажеры, беговую дорожку и другое спортоборудование.
Преподаватели психфака ИГУ помогают иркутянам справиться со стрессом из-за пандемии20 Апреля 2020, 13.29
Иркутск, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Справиться со стрессом, возникающим из-за пандемии и принимаемыми мерами по ее сдерживанию, помогают иркутянам сотрудники факультета психологии Иркутского государственного университета.
Загрузка...
Еще пять кандидатов на должность мэра Иркутска подали документы 18 и 19 апреля20 Апреля 2020, 11.07
-18-19-
Иркутск, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Еще пять кандидатов на должность мэра Иркутска подали документы в конкурсную комиссию 18 и 19 апреля. В результате на пост градоначальника претендуют уже 22 человека, сообщает пресс-служба городской думы.
Еще несколько человек намерены бороться за кресло мэра Иркутска18 Апреля 2020, 17.11
Иркутск, 18.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В комиссию по выборам мэра Иркутска 17-18 апреля подали документы координатор штаба Навального в городе Сергей Беспалов, домохозяин Сергей Сокол, замглавы администрации Ушаковского МО Алексей Сучков, финдиректор ООО Стаф Константин Азеев и предприниматель Александр Гудков, сообщил Телеинформу источник в думе города.
Руслан Болотов сдал документы в комиссию по выборам мэра Иркутска 17 Апреля 2020, 16.53
2020-04-17-09-00-45
Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Руслан Болотов сдал документы в комиссию по выборам мэра Иркутска. Он стал пятнадцатым претендентом на пост градоначальника. Об этом Телеинформу сообщил источник в думе города.
В Заксобрании Приангарья наметился альянс «Единой России» и малых фракций17 Апреля 2020, 15.36
Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Законодательном собрании Иркутской области продолжается консолидация деятельности различных политических фракций. Единственная партия, которая выбивается из этого процесса – КПРФ.
В Иркутске зарегистрировали девять кандидатов на пост мэра17 Апреля 2020, 15.31
Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на должность мэра Иркутска официально зарегистрировала нескольких претендентов на кресло градоначальника. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.
Антон Логашов претендует на пост мэра Иркутска17 Апреля 2020, 11.02
Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Антон Логашов претендует на пост мэра Иркутска. Он сдал документы в конкурсную комиссию утром 17 апреля и стал двенадцатым претендентом на эту должность. Об этом Телеинформу рассказал источник в думе.
Мандат депутата ЗС Иркутской области Дмитрия Бритока перейдёт чиновнику из Усть-Кута17 Апреля 2020, 10.05
Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Мандат депутата ЗС Иркутской области Дмитрия Бритока, который сложил полномочия на сессии 15 апреля, передадут начальнику административно-хозяйственного отдела администрации Усть-Кута Денису Некипелову. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Усольчанка зарезала сожителя20 Апреля 2020, 17.49
Усолье-Сибирское, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Усолья-Сибирского в пылу ссоры зарезала сожителя.
В Иркутской области частично сгорел этнопарк «Золотая Орда»20 Апреля 2020, 17.35
Эхирит-Булагатский район, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Эхирит-Булагатском районе частично сгорел этнопарк «Золотая Орда».
В Чунском районе столкнулись «Лада» и мотоцикл20 Апреля 2020, 17.15
Чунский район, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Чунском районе столкнулись «Лада» и мотоцикл – есть пострадавшие.
«Плакали ваши денежки»: кибераферисты «увели» у жителей Иркутской области 120 миллионов рублей в 2019 году20 Апреля 2020, 17.05
2020-04-20-09-13-01
Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Жители Иркутской области всё чаще попадаются на крючок кибермошенников. Суммы, которые аферистам удалось «увести», с каждым годом становятся всё больше. Если в 2017 году это было 50 млн рублей, то в 2019 году – уже 120 миллионов. О том, как не попасть на крючок мошенника и каков портрет среднестатистической жертвы афериста – в материале Телеинформа.
Под Иркутском пенсионера сбили две машины – пешеход погиб20 Апреля 2020, 13.16
2020-04-20-05-19-46
Иркутск, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Под Иркутском на прошлой неделе две машины подряд сбили пенсионера – от полученных травм он скончался.
За сутки в Иркутской области зарегистрировано шесть лесных пожаров20 Апреля 2020, 09.54
Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - За прошедшие сутки в лесном фонде на территории Иркутской области зарегистрировано шесть новых пожаров.
Два лесных пожара потушили за сутки в Иркутской области19 Апреля 2020, 17.22
Братский район, 19.04.20 (ИА «Телеинформ»), – За прошедшие сутки в лесном фонде на территории Иркутской области обнаружено и ликвидировано два возгорания.
Текущие бизнес-риски в Иркутске и России
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Регистрационный номер — ИА № ФС 77 - 75717, выдан 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске