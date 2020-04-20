В Иркутске 21 апреля днем +8,+10°

Российская Федерация, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В последние годы интерес к ставкам на спорт неуклонно растет во всем мире в целом и в России в частности. Впрочем, в нашей стране еще достаточно высока доля новичков в этой сфере, а вот настоящих экспертов, капперов (подробнее на https://www.kapper-obzor.ru/) и надежных букмекерских контор – не так много, как на западе, например. Между тем, грамотный подход к игре на ставках может сделать это занятие не просто азартным развлечением, но и стабильной доходной статьей в бюджете.