|Погода
|21.08.2018
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В Иркутске 21 августа без осадков, днём +26,+28°
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Иркутская область, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура ночью +10,+12°, днём +26,+28°.
По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 21 августа – переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы. Утром при прояснении туман. Ветер восточной четверти, при грозах северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью +9,+14°, при прояснении +1,+6°, днём +24,+29°, при облачной погоде +15,+20°.
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