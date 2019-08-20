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20.08.2019

В Иркутске 21 августа без осадков, днем до +24°

Иркутская область, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 21 августа ожидается переменная облачность, без осадков, утром туман, ветер юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Температура ночью +8, +10°, днем +22, +24°.

В Иркутской области, по данным УГМС, - переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, грозы, утром туман. Ветер северо-восточный, восточный, по югу юго-восточный, при грозах западный, северо-западный 5-10 м/с, днём порывы до 14 м/с. Температура ночью +7,+12°, при прояснении +1,+6°, днём +19,+24°, при облачной погоде +11,+16°.

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В Иркутске 21 августа без осадков, днем до +24°20 Августа 2019, 17.47
2019-08-20-09-48-02
Иркутская область, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 21 августа ожидается переменная облачность, без осадков, утром туман, ветер юго-восточный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с. Температура ночью +8, +10°, днем +22, +24°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Новости азартной индустрии20 Августа 2019, 08.16
Интернет, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Клиенты букмекерских контор, так же как и других сегментов сферы азарта, иногда выигрывают. Например, больше 1 млн рублей принесли клиенту известного букмекера «Олимп» матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Счастливчик собрал экспресс из пяти таких событий, и во всех играх он ставил лишь на победу гостей. В итоге всё получилось, при том, что все отлично понимают, насколько в гостях непросто добиться победы. С развитием интернет-технологий, к слову, популярность среди клиентов БК набирают онлайн-ставки. Например, делают интернет ставки на спорт в Париматч. Что нужно для того, чтобы делать ставки у этого букмекера?
Игровые автоматы Вулкан Старс пользуются популярностью в интернете20 Августа 2019, 08.06
Интернет, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Великобритании планируют ввести ограничения на некоторые гемблинг-операции и теперь расплачиваться кредитными карточками станет труднее. Игорный регулятор и все заинтересованные стороны обсуждают этот вопрос с 14 августа и предположительно до 6 ноября. За это время будут собраны разные мнения на этот счёт, на основании которых решат вводить частичные лимиты на пользование кредитных карт или совсем их запретить.
Для иркутян проведут узбекский Праздник дыни20 Августа 2019, 16.47
Иркутск, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 25 августа проведут узбекский праздник «Ковун сайли», или Праздник дыни. Об этом сообщает пресс-служба Центра коренных народов Прибайкалья.
В Черногории половина жителей играет в казино20 Августа 2019, 10.45
2019-08-20-09-04-29
Интернет, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Чтобы снизить количество лудоманов создаются специальные программы, которые помогают выявить людей на грани и заблокировать им доступ к играм. Чаще всего таких людей просто не пускают в казино. Однако существуют онлайн-ресурсы, ничем не отличающиеся от наземных заведений. Здесь также есть огромное количество игр, в которых можно выиграть деньги и даже сорвать большой джек-пот. В этом случае интернет-платформы предоставляют свои услуги по определённым правилам, не допуская к играм несовершеннолетних лиц. Здесь также есть свои риски. Чтобы их избежать следует выбирать сайты, имеющие лицензии. Такие ресурсы дорожат своей репутацией и внимательно относятся к проблемам своих клиентов. После регистрации в казино играть можно как в бесплатную демо-версию, так и делая ставки на реальные деньги. К тому же служба поддержки всегда готова помочь обратившимся.
Андрей Турчак просит президента РФ представить к награде бортпроводницу Ан-24 авиакомпании «Ангара»20 Августа 2019, 16.41
Москва, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Вице-спикер Совета Федерации, секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак выступил с предложением наградить бортпроводницу самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара» Елену Лапуцкую, которая 27 июня спасла 43 пассажира самолета, потерпевшего крушение в аэропорту бурятского поселка Нижнеангарск.
Иркутскстат: каждый пятый житель Иркутской области – селянин20 Августа 2019, 15.59
2019-08-20-08-05-16
Иркутская область, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области проживает 2,4 миллиона человек, каждый пятый – житель сельской местности. На карте региона одна тысяча 470 сельских населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Иркутскстата.
Главы поселений подтопленных территорий проведут дополнительные встречи с жителями20 Августа 2019, 15.39
Иркутская область, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Главы муниципальных образований подтопленных территорий проведут дополнительные встречи с пострадавшими жителями. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
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Снять ограничения в обеспечении жильём пострадавших от наводнения просит губернатор Приангарья Сергей Левченко20 Августа 2019, 17.11
Иркутская область, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Снять ограничения в обеспечении жильём пострадавших от наводнения просит губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Письмо с таким предложением направлено заместителю председателя правительства Российской Федерации, председателю правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области в конце июня 2019 года, Виталию Мутко.
Мэра Тулуна Юрия Кариха не удалось через суд снять с предвыборной гонки20 Августа 2019, 16.16
Тулун, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Тулунский городской суд не удовлетворил иск кандидата на пост мэра от КПРФ Александра Куткового. Он требовал отменить регистрацию действующего главы Тулуна Юрия Кариха в качестве кандидата на предстоящие выборы. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Прием граждан по видеосвязи провели сотрудники общественной приемной для жителей Братска и Братского района20 Августа 2019, 13.22
2019-08-20-05-28-15
Братск, Братский район, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники региональной общественной приемной «Единой Россий» совместно с коллегами местных общественных приемных 19 августа провели прием жителей Братска и Братского района в формате видеосвязи.
К лету 2020 года в рамках акции «Единой России» по лесовосстановлению будет высажено более миллиона деревьев19 Августа 2019, 10.18
Москва, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках акции «Единой России» по лесовосстановлению будет высажено более одного миллиона деревьев до лета 2020 года.
Иркутскую область посетил командующий дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш16 Августа 2019, 16.27
2019-08-16-08-31-52
Иркутская область, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Вопросы взаимодействия воинских частей дальней авиации Военно-Космических Сил РФ, дислоцирующихся на территории Иркутской области, с исполнительными органами государственной власти региона и органами местного самоуправления обсудили на рабочей встрече губернатор Сергей Левченко и командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
В иркутских соцсетях – шумно: опубликована скандальная «утечка аудиозаписи» с совещания у топ-чиновницы губернаторского блока16 Августа 2019, 13.13
Иркутская область, 16.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Главным событием 15 августа, взбудоражившим политизированный сегмент иркутских соцсетей, стала публикация аудиоролика, на котором женщина с голосом, похожим на голос начальника управления пресс-службы губернатора Иркутской области Ирины Алашкевич, неуважительно отзывается о людях, пострадавших во время паводков в регионе. Достоверность аудиоролика (очевидно смонтированного ради эффектных скандальных моментов речи) на настоящий момент не подтверждается – но и не отрицается.
Андрей Турчак прокомментировал ход избирательной кампании в Иркутске15 Августа 2019, 16.49
2019-08-15-09-00-18
Иркутская область, 15.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В «Единой России» полагают, что партия на муниципальных выборах в думу Иркутска не только сохранит нынешние позиции, но и укрепит их. Об этом 15 августа в разговоре с журналистами заявил секретарь Генсовета политического объединения Андрей Турчак.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Иркутянка при продаже картины через интернет лишилась 45 тысяч рублей20 Августа 2019, 17.05
Иркутск, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянка при продаже картины через интернет лишилась 45 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области в зоне задымления из-за лесных пожаров остается один населенный пункт20 Августа 2019, 12.28
Иркутская область, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в зоне задымления из-за лесных пожаров остается один населенный пункт в Катангском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутской области горит 101 тысяча 152 гектара леса20 Августа 2019, 11.45
-101-152-
Иркутская область, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - По данным на утро 20 августа в Иркутской области горит 101 тысяча 152 га леса. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.
В Иркутске задержали рецидивиста, который украл у жителя микрорайона Радужный телефон и деньги20 Августа 2019, 11.23
Иркутск, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске задержали рецидивиста, который украл у жителя микрорайона Радужный телефон и деньги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Трое мужчин погибли в ДТП в Куйтунском районе20 Августа 2019, 10.35
Куйтунский район, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Трое мужчин погибли в ДТП в Куйтунском районе, еще трое получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Полицейские Черемхова раскрыли по горячим следам разбойное нападение на пожилую пару19 Августа 2019, 17.20
Черемхово, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Полицейские Черемхова раскрыли по горячим следам разбойное нападение на пожилую пару. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Усолье-Сибирском задержали начинающих наркоторговцев, которые продавали через интернет «скорость»19 Августа 2019, 17.10
Усолье-Сибирское, 19.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усолье-Сибирском задержали начинающих наркоторговцев, которые продавали через интернет «скорость». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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