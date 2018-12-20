В Иркутске 21 декабря похолодает до -23°

Иркутск, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 21 декабря ожидается переменная облачность, ночью и утром небольшой снег, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью и утром около -17° с последующим понижением, днём до -23°.

По Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, ночью небольшой и умеренный снег, днем местами небольшой и умеренный снег. Утром при прояснении туман. Ветер северо-западный, юго-западный 4-9 м/с, порывы 11-16 м/с, слабые метели. Температура ночью и днем -21,-26°, местами -31,-36°, в южных районах при облачной погоде до -17°.