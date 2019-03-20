В Иркутске 21 марта снег, до 0°

Иркутская область, 21.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 21 марта ожидается переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, днём порывы 14 м/с. Температура ночью -7, -9°, днем столбик термометра поднимется до 0°. Метеорологи иркутского УГМС прогнозируют, что 21 марта в Иркутской области также будет переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, слабые метели. Ночью столбик термометра опустится до -7, -12°, при прояснении -17, -22°, днем будет от -4 до +1°. В пониженных формах рельефа -5, -10°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: