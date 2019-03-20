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20.03.2019

В Иркутске 21 марта снова снег

Иркутская область, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 21 марта ожидается переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег, ветер северо-западный 5-10 м/с, днём порывы 14 м/с. Температура ночью -7, -9°, днем столбик термометра поднимется до 0°.

Метеорологи иркутского УГМС прогнозируют, что 21 марта в Иркутской области также будет переменная облачность, местами небольшой и умеренный снег. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, слабые метели. Ночью столбик термометра опустится до -7, -12°, при прояснении -17, -22°, днем будет от -4 до +1°. В пониженных формах рельефа -5, -10°.

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