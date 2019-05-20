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21.05.2019

В Иркутске 21 мая без осадков, днем +24,+26°

Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске 21 мая ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +5,+7°, днем +24,+26°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 21 мая – переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, днем грозы, в центральных и южных районах без осадков, ветер юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, с переходом во второй половине дня в западных районах на западный, северо-западный 7-12 м/с, порывы 13-18 м/с, температура ночью +5,+10°, в пониженных формах рельефа до +1°, в северо-восточных районах +2,-3°, днем +22,+27°, при облачной погоде +12,+17°.

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В Иркутске 21 мая без осадков, днем +24,+26°21 Мая 2019, 07.00
2019-05-20-10-29-18
Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске 21 мая ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +5,+7°, днем +24,+26°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
С 2020 года детей-инвалидов в муниципальных школах Приангарья дважды в день будут кормить бесплатно21 Мая 2019, 08.30
-2020-
Иркутская область, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С 1 января 2020 года дети с ограниченными возможностями здоровья будут получать в муниципальных школах Иркутской области бесплатное двухразовое питание. Из областного бюджета на это выделят более 152 млн рублей. Такое решение было принято губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.
Эксперты: россияне стали реже ездить в Молдову, Литву и Люксембург21 Мая 2019, 07.30
Москва, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Эксперты подсчитали, в какие страны Европы россияне стали ездить реже. Для этого они сравнили купленные авиабилеты за первые четыре месяца этого года и за аналогичный период прошлого, сообщают argumenti.ru.
«Последние звонки» в Иркутске 23 мая проведут без алкоголя20 Мая 2019, 17.00
2019-05-20-09-11-51
Иркутск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске с 8:00 до 24:00 23 мая будет ограничена розничная продажа алкоголя – в школах города в этот день пройдут «Последние звонки». Соответствующее распоряжение подписано в администрации областного центра.
В Иркутске в 2020 году планируют открыть частный военно-патриотический парк20 Мая 2019, 16.44
Иркутск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Патриотическим проектам нужна помощь и поддержка власти и бизнеса. Об этом заявил председатель Законодательного собрания региона Сергей Сокол после посещения военно-патриотического парка «Патриот», строительство которого ведется в Иркутске силами некоммерческой организации ветеранов вооруженных сил и правоохранительных структур.
Реготделение Российского детского фонда в Приангарье отметило 30-летие20 Мая 2019, 16.28
Иркутская область, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Торгово-промышленные палаты как консолидирующая сила предпринимательства активно работают, чтобы повернуть бизнес лицом к социальным проблемам, при этом показывая собственный пример благотворительности. Такое заявление сделал президент ТПП Восточной Сибири Алексей Соболь на торжественном мероприятии, посвященном 30-летию регионального отделения Российского детского фонда.
В Приангарье с начала клещевого сезона инфекции заподозрили у пятерых человек20 Мая 2019, 15.33
Иркутская область, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С начала сезона клещевой активности в Иркутской области зарегистрировано 2629 случаев обращений по поводу присасывания клещей, в том числе 654 среди детей, что на 20% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. С подозрением на клещевой энцефалит и риккетсиоз госпитализированы по одному человеку, на боррелиоз – трое.
В западных районах Иркутской области 21 мая ожидают грозы и сильный ветер20 Мая 2019, 15.24
Иркутская область, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В западных районах Иркутской области местами 21 мая во второй половине дня ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 13-18 м/с, дожди и грозы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
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Оргкомитет определил алгоритм работы СМИ на праймериз «Единой России» в Приангарье21 Мая 2019, 08.00
Иркутская область, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Порядок работы представителей средств массовой информации в Единый день предварительного голосования «Единой России» 26 мая был определен на заседании оргкомитета 17 мая.
В Приангарье колясочников и других инвалидов первой группы могут освободить от уплаты транспортного налога20 Мая 2019, 17.50
Иркутская область, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Инвалиды-колясочники и другие инвалиды первой группы могут быть освобождены от уплаты транспортного налога в Иркутской области. С такой инициативой обратился мэр областного центра Дмитрий Бердников к региональному парламенту.
На майской сессии Законодательного собрания Иркутской области рассмотрят около 60 вопросов20 Мая 2019, 17.15
-60-
Иркутская область, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Коллегия Законодательного собрания Иркутской области 20 мая утвердила проект повестки 15-й сессии, запланированной на 22 мая. Планируется рассмотреть около 60 вопросов, главным из которых станет законопроект о внесении изменений в закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
В Иркутскую область с визитом приехала делегация из Германии20 Мая 2019, 17.09
Иркутская область, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Перспективы экономического и экологического сотрудничества Иркутской области и Германии обсудил губернатор Приангарья Сергей Левченко с представителями немецкой делегации, которую возглавляет исполнительный директор Российско-Германской Внешнеторговой палаты Кристиан Хартен. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
В Иркутске появились 27 билбордов с фотографиями юных спортсменов20 Мая 2019, 15.14
Иркутск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске появились 27 билбордов с фотографиями юных спортсменов. Популяризация спортивных достижений детей реализуется в рамках федерального партпроекта «Герои с нашего двора», сообщает пресс-служба ИРО ВПП «Единая Россия».
Почти 40 кандидатов вышли из предвыборной гонки «Единой России» в Иркутской области18 Мая 2019, 11.04
Иркутск, 18.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Очередное заседание оргкомитета по проведению предварительного голосования прошло 17 мая в исполкоме иркутского отделения партии «Единая Россия». В повестке дня – 78 пунктов. Помимо рассмотрения вопросов, связанных с работой средств массовой информации в единый день голосования, и обсуждения организационных моментов, оргкомитет аннулировал регистрацию ряда кандидатов, сообщает пресс-служба реготделения партии.
Единороссы приняли участие в закладке сада в Иркутском районе17 Мая 2019, 12.42
Иркутский район, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Новый сад был заложен 16 мая возле села Хомутово Иркутского района. Инициаторами акции выступили партия «Единая Россия», общественные организации и представители частного бизнеса. В церемонии открытия сада, а также в посадке саженцев принял участие секретарь ИРО ВПП ЕР Сергей Сокол.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
МЧС: Иркутская область горит интенсивнее, чем в 2018 году20 Мая 2019, 17.45
Иркутская область, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по данным ГУ МЧС по региону, с начала пожароопасного периода на территории Иркутской области зарегистрированы 300 лесных пожаров, общая площадь которых составила 81 тысячу 419 га. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В МЧС назвали причину лесного пожара в районе Большого Голоустного20 Мая 2019, 17.39
Иркутский район, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Лесной пожар у посёлка Большое Голоустное Иркутского района, действовавший с 7 по 12 мая, распространился от кострища, обложенного камнями. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Два жителя Черемхово попались на перевозке марихуаны20 Мая 2019, 16.21
Черемхово, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники транспортной полиции на перегоне Касьяновка – Черемхово ВСЖД задержали двух ранее неоднократно судимых жителей Черемхово, у каждого из которых нашли марихуану. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Зиме поймали молодого парня с наркотиками20 Мая 2019, 15.06
Зима, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Зиме экипаж полиции задержал подозреваемого в хранении наркотиков.
Жителю Аларского района грозит до 10 лет заключения за наезд на инспекторов ДПС20 Мая 2019, 13.00
Аларский район, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области предъявило 32-летнему жителю Аларского района обвинение в насилии в отношении представителей власти. Мужчине грозит до 10 лет заключения за то, что он сбил сотрудников ДПС, сообщает пресс-служба ведомства.
В Черемхово воришка-рецидивист проведет в колонии строгого режима два года20 Мая 2019, 11.55
Черемхово, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Мировой суд в Черемхово на два года отправил в колонию строгого режима 39-летнего местного жителя за кражу. За месяц до преступления он был осужден за аналогичное и получил условный срок, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
В Усольском районе ищут упавшего в реку четырехлетнего мальчика20 Мая 2019, 11.16
Усольский район, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Усольском районе на реке Белая вблизи поселка Новомальтинск ведется поиск четырехлетнего ребенка, который вечером 19 мая упал в воду.
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