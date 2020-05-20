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|21.05.2020
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В Иркутске 21 мая будет дождливо
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Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 21 мая прогнозируют облачность, дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с, температура ночью +7, +9°, днем +14, +16°.
В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем в южных районах дожди, местами ливневые дожди, днём в отдельных районах грозы, утром при прояснении туман, ветер северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, днём в северных, центральных, южных и верхнеленских районах 5-10 м/с, местами порывы 15-19 м/с, температура ночью +4,+9°, при прояснении до +1°, днём +13,+18°, местами в западных районах +19,+24°.