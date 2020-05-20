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21.05.2020

В Иркутске 21 мая будет дождливо

Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 21 мая прогнозируют облачность, дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с, температура ночью +7, +9°, днем +14, +16°.

В Иркутской области, по данным УГМС, ожидается переменная облачность, местами кратковременные  дожди, днем в южных районах дожди, местами ливневые дожди, днём в отдельных районах грозы, утром при прояснении туман, ветер северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, днём в северных, центральных, южных и верхнеленских районах 5-10 м/с, местами порывы 15-19 м/с, температура ночью +4,+9°,  при прояснении до +1°, днём +13,+18°, местами  в западных районах +19,+24°.

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В Иркутске 21 мая будет дождливо21 Мая 2020, 07.00
-21-
Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 21 мая прогнозируют облачность, дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, днем порывы до 14 м/с, температура ночью +7, +9°, днем +14, +16°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Игорь Кобзев: в области свободно еще 70,2% коек для больных с коронавирусом20 Мая 2020, 17.29
-702-
Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции, принимаемые в субъектах Сибирского федерального округа, обсудил сегодня, 20 мая, полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло с главами регионов. Совещание прошло в режиме видеоконференции.
Госпиталь для зараженных COVID-19 на базе городской больницы №10 заполнен пациентами20 Мая 2020, 16.42
-covid-19-10-
Иркутск, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Госпиталь для зараженных COVID-19, развернутый на базе Иркутской городской клинической больницы №10, заполнен пациентами, сообщают общественники.
Бесплатными масками обеспечат воспитателей дежурных групп детских садов Иркутской области20 Мая 2020, 16.38
2020-05-20-08-42-06
Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - С 20 мая в Иркутской области начал действовать обязательный масочный режим. В связи с этим министерство социального развития, опеки и попечительства региона бесплатно раздаст более 2 миллионов масок, сообщает пресс-служба губернатора.
События финансовой сферы: предложения от Альфа Форекс, заработки на валютных рынках и рост активности в нелегальном секторе20 Мая 2020, 10.28
Российская Федерация, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - С января по март текущего года Центробанк выявил около 40 финансовых пирамид, больше 250 «черных» кредиторов и 53 нелегальных форекс-дилера. Рост активности незаконных кредиторов и форекс-дилеров связан с благоприятными для них условиями: волатильностью (изменчивостью) финансовых рынков, самоизоляционным режимом и ощутимым снижением доходов граждан. Такие нелегальщики, как форекс-дилеры, к примеру, финансовых услуг никаких не оказывают, а просто вовлекают других в игру на деньги. И выигрыш здесь может быть только у организаторов, люди же остаются ни с чем. А в реестре Банка России всего четыре легальных форекс-дилера, в числе которых есть и Альфа Форекс. Год основания брокера – 2003. Данный игрок является одним из крупнейших брокеров, функционирующих на международном рынке. Специализируется на онлайн-трейдинге и инвестировании на финансовых рынках.
Сфера азарта: слот о скандинавских богах, игровой клуб Pin Up и другая любопытная информация20 Мая 2020, 08.16
-pin-up-
Интернет, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Разные игры предлагают виртуальные клубы сферы азарта, в том числе и Пин ап казино играть онлайн. Здесь можно найти большую коллекцию игорных продуктов, проводит игровой клуб Pin Up и регулярные акции, и розыгрыши джекпотов. Могут пользователи посетить также раздел с живыми дилерами.
Знакомства через интернет – актуальный способ найти вторую половину или единомышленника20 Мая 2020, 10.00
Интернет, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Интернет обогащает, разнообразит и значительно облегчает жизнь людям. К примеру, посредством Всемирной паутины некоторые из них знакомятся. Это актуально для мужчин, женщин, юношей, девушек, бабушек, дедушек, представителей разных убеждений, профессий и т.п.
В Приангарье к утру 20 мая выявлено 780 случаев заражения коронавирусом20 Мая 2020, 09.43
-20-780-
Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области по данным на утро 20 мая официально зарегистрировано 780 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб.
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Зеленый свет для самовыдвиженцев: эксперты оценили изменения в законодательство о выборах губернатора Иркутской области 20 Мая 2020, 21.45
2020-05-20-14-06-12
Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Важное изменение в законодательство о выборах губернатора Иркутской области было принято 20 мая на сессии Заксобрания. Депутаты областного парламента одобрили закон, допускающий участие самовыдвиженцев. Это в корне меняет доселе существовавший «партийный» принцип участия в губернаторской гонке. По мнению экспертов, решение было вполне ожидаемым.
В правительстве Приангарья подтвердили намерение Игоря Кобзева участвовать в губернаторских выборах20 Мая 2020, 21.03
2020-05-20-13-15-01
Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Игорь Кобзев намерен участвовать в выборах губернатора Иркутской области, которые должны состояться осенью 2020 года. Об этом он заявил на заседании санитарно-эпидемиологической комиссии вечером 20 мая.
Дмитрия Бердникова депутаты ЗС не согласовали на пост первого замгубернатора Иркутской области20 Мая 2020, 17.57
2020-05-20-10-02-33
Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На пост первого заместителя губернатора Иркутской области не согласована кандидатура экс-мэра Иркутска Дмитрия Бердникова.
Виталий Перетолчин утвержден зампредом комитета по законодательству о госстроительстве при Заксобрании20 Мая 2020, 17.17
Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На 30 сессии Законодательного собрания Иркутской области 20 мая Виталий Перетолчин утвержден заместителем председателя комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении. Об этом сообщает пресс-служба «Единой России».
В случае ЧС депутаты Заксобрания Иркутской области смогут принимать участие в работе сессии удаленно20 Мая 2020, 17.13
2020-05-20-09-18-41
Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В случае введения в Иркутской области режима ЧС или режима повышенной готовности в регионе может быть экстренно созвана внеочередная сессия Заксобрания. При этом депутаты смогут принимать участие в ее работе удаленно.
Дмитрий Ружников назначен вице-мэром Иркутска20 Мая 2020, 17.13
Иркутск, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Дмитрий Ружников приступил к исполнению обязанностей вице-мэра города Иркутска. Соответствующее распоряжение подписал мэр Иркутска Руслан Болотов, сообщает пресс-служба администрации.
Первым зампредом правительства Иркутской области утвержден Руслан Ситников20 Мая 2020, 16.57
2020-05-20-09-04-12
Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На должность первого заместителя председателя правительства Иркутской области согласована кандидатура Руслана Ситникова.
Современный Китай: мифы и реальность
Игорь Кобзев: сейчас в Иркутской области 90% лесных пожаров тушат в первые сутки20 Мая 2020, 17.41
-90-
Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 90% лесных пожаров удается потушить в первые сутки.
К ответственности привлекли 20-летнего ангарчанина, который на машине разъезжал по городскому парку20 Мая 2020, 15.41
-20-
Ангарск, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники ГИБДД привлекли к ответственности нарушителя, который катался на автомобиле по пешеходной зоне парка имени 10-летия Ангарска. Злоумышленника удалось разыскать благодаря ролику в соцсетях, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области раскрыто убийство, совершенное в 2005 году20 Мая 2020, 13.45
-2005-
Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области раскрыто убийство, совершенное в 2005 году в Слюдянке. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутской области под суд отправится банда, которая похищала деньги у владельцев дорогих авто20 Мая 2020, 13.19
Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Следственными органами Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области завершено расследование деятельности организованной группы, участникам которой вменяется совершение 18 преступлений, в том числе мошенничества, кражи, незаконное получение сведений, составляющих банковскую тайну, а также неправомерный доступ к компьютерной информации.
Новый вид мошенничества заметили в Иркутске – горожан «разводят» аферисты под видом киношников20 Мая 2020, 12.00
2020-05-20-04-30-34
Иркутск, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье выявлена необычная мошенническая схема: злоумышленники вымогают деньги под видом представителей «Кинокомпании Юрия Яшникова».
Полиция задержала грабителя, который напал на пенсионерку в Ангарске20 Мая 2020, 11.50
Ангарск, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Полиция задержала грабителя, который напал на пенсионерку в Ангарске. Злоумышленник похитил у старушки 100 рублей. Инцидент произошел днем 19 мая в лесном массиве одного из городских микрорайонов.
За сутки 19 мая в Иркутской области потушено шесть лесных пожаров20 Мая 2020, 10.09
-19-
Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - За сутки 19 мая в Иркутской области потушено шесть лесных пожаров. Пять из них – вновь обнаруженные: два – в Куйтунском районе, по одному – в Аларском, Зиминском и Киренском районах. Также потушен пожар, зарегистрированный 17 мая в Казачинско-Ленском районе.
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