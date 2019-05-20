В Иркутске 21 мая будет по-летнему жарко

Иркутск, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), – В Иркутске 21 мая ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью +5,+7°, днем +24,+26°. По области, по прогнозу иркутского УГМС, 21 мая – переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, днем грозы, в центральных и южных районах без осадков, ветер юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, с переходом во второй половине дня в западных районах на западный, северо-западный 7-12 м/с, порывы 13-18 м/с, температура ночью +5,+10°, в пониженных формах рельефа до +1°, в северо-восточных районах +2,-3°, днем +22,+27°, при облачной погоде +12,+17°. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: погода Тэги: