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21.05.2018

В Иркутске 21 мая временами дождь, до +7

Иркутская область, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 21 мая ожидается переменная облачность, утром и днём временами небольшие кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с, температура ночью +1,-1°, в пригородной зоне до -3°, днём +7,+9°.

По области Иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность в северо-восточных районах, по остальной территории местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, порывы ночью 11-16 м/с, днём 15-20 м/с. Температура ночью +1,-4°, при прояснении -5,-10°, днём +6,+11°, при облачной погоде до +3°.

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