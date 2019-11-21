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20.11.2019

В Иркутске 21 ноября днем умеренный снег

Иркутская область, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 21 ноября ожидается переменная облачность, ночью без осадков, утром слабый снег, днем умеренный снег, ветер северо-западный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с с порывами до 17 м/с. Температура ночью -12, -14°, днем -10, -12°.

В Иркутской области, по данным УГМС, переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег, в северных районах, ночью в южных, верхнеленских районах местами небольшой снег, ветер западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, в западных, центральных районах, днём в южных, верхнеленских районах 5-10 м/с, местами  порывы 15-18 м/с, метели. Температура ночью -16,-21°, при прояснении -26,-31°, в южных, центральных  районах при облачной погоде -10,-15°, в Катангском, Киренском и северо-восточных районах  -26,-31°, при прояснении  -36,-41°, днем  -10,-15°, при облачной погоде -20,-25°, в Катангском и северо-восточных районах -20,-25°, местами до -30°.

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В Иркутске 22 ноября днем обещают небольшой снег22 Ноября 2019, 07.00
-22-
Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 ноября ночью будет облачно, небольшой снег, днем ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный ночью 8-13 м/с, днем 4-9 м/с, температура ночью -22,-24°, днем -15,-17°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
HeadHunter: иркутяне предпочитают обедать на рабочем месте21 Ноября 2019, 09.41
Иркутск, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Большинство иркутян приносят обеды на работу с собой. Так ответили 75% участников опроса, который провела служба исследований компании HeadHunter.
Игровой клуб Эльдорадо предлагает щедрые бонусы21 Ноября 2019, 14.32
2019-11-21-10-34-49
Интернет, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Онлайн-казино с каждым днём становятся всё более популярными и востребованными. Они всегда открыты для желающих развлечься или просто отдохнуть. Кроме того, когда человек слишком загружен на работе, можно воспользоваться мобильной версией с массой увлекательных игр. Казино Эльдорадо зарекомендовало себя как ответственное заведение, которое всегда готово пойти навстречу своим пользователям. Для этого работает круглосуточная служба поддержи и онлайн-чат. На официальном сайте eldorado-klub24.com расположены различные игровые автоматы на любой вкус.
Законопроекты о бесплатном питании в школах для особых категорий детей приняты по инициативе депутатов ЗС Приангарья21 Ноября 2019, 17.23
2019-11-21-09-27-44
Иркутская область, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - На прошедшей 20 ноября сессии Законодательного собрания региона принято два законопроекта, касающиеся бесплатного питания в школах для отдельных категорий детей. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента.
Сотрудников налоговой службы Иркутской области поздравляет губернатор21 Ноября 2019, 16.16
Иркутская область, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудников налоговой службы Иркутской области поздравляет губернатор региона Сергей Левченко.
Онлайн-кассы: установка в транспорте, отличие от обычных, виды и особенности выбора21 Ноября 2019, 13.56
Российская Федерация, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Онлайн-кассы применяются повсеместно. Устанавливают их, к примеру, и в городских туапсинских автобусах. Пока устройствами оборудованы только несколько транспортных средств, кассы есть в двух автобусах маршрута 35 и в одном под номером 26. А до конца года оборудование будет смонтировано на всех городских автобусах. Кассовые аппараты не только дадут удобную возможность пассажирам расплачиваться картой, но и послужат гарантией того, что перевозчик осуществляет свою деятельность в рамках закона. Сейчас рынок предлагает несколько видов онлайн-кассс. Например, выбрать и приобрести онлайн-кассы для ИП можно вот здесь: https://online-kassa-54fz.ru/kupit/category/onlayn-kassa-dlya-ip/.
СМИ: госорганы перестанут принимать российских граждан к 2024 году21 Ноября 2019, 07.30
Москва, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Стало известно, что к 2024 году федеральные и региональные органы власти прекратят прием российских граждан. Соответствующий документ подготовило Минэкономразвития РФ, пишут argumenti.ru.
Синоптики: аномальные морозы придут на юг Сибири в конце недели20 Ноября 2019, 15.24
Иркутская область, СФО, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Аномальные морозы прогнозируют метеорологи на юге Сибири к 24 ноября. Пока что арктический антициклон свирепствует в Красноярском крае.
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Мэр Ангарска Сергей Петров заявил, что не откажется от законодательной инициативы по перераспределению налогов в муниципалитеты21 Ноября 2019, 17.12
Ангарск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Ангарского городского округа Сергей Петров заявил, что не откажется от законодательной инициативы, касающейся перераспределения налоговых доходов между муниципалитетами и областью. Он также добавил, что намерен продолжить отстаивать ее в 2020 году, сообщает пресс-служба администрации Ангарска.
Неделю приема граждан запускает «Единая Россия» в Приангарье 25 ноября21 Ноября 2019, 16.53
Иркутская область, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Общественные приемные партии «Единая Россия» проведут в Приангарье встречи с жителями с 25 ноября по 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Кировский районный суд Иркутска отклонил иск депутатов к главе города о признании незаконными постановлений мэра о созыве думы21 Ноября 2019, 15.39
Иркутск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска отклонил иск депутатов думы к главе города о признании незаконными постановлений мэра о созыве думы, избранной на состоявшихся 8 сентября выборах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Депутат думы Братска Александр Дубровин провел прием жителей Правобережья Братска21 Ноября 2019, 11.04
Братск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат думы Братска, член фракции «Единая Россия» Александр Дубровин провел очередной прием жителей 24 округа Братска. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Депутат Госдумы Александр Якубовский просит прокуратуру Приангарья восстановить права родственников ветерана ВОв21 Ноября 2019, 10.01
2019-11-21-02-07-23
Иркутская область, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Государственной думы от «Единой России» Александр Якубовский обратился в прокуратуру Иркутской области с просьбой проверить отказ родственникам ветерана Великой Отечественной войны в получении компенсации на погребение. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Заксобрание Приангарья рассмотрит вопросы о преобразовании муниципальных образований в ближайшее время20 Ноября 2019, 11.35
Иркутская область, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Вопрос о преобразовании муниципальных образований, в том числе поселка Большой Луг Шелеховского района и поселка Балаганск, будет рассмотрен Законодательным собранием региона в ближайшее время. Об этом заявил 20 ноября председатель регпарламента Сергей Сокол на 23-й сессии ЗС.
В Иркутске начала работу 23-я сессия Законодательного Собрания20 Ноября 2019, 11.10
Иркутск, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Начала работу 23-я сессия Законодательного собрания Иркутской области под руководством спикера Сергея Сокола. В работе сессии принимают участие 38 депутатов.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
В Иркутске по обвинению в мошенничестве задержан гендиректор «Звезды»21 Ноября 2019, 18.56
Иркутская область, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Следователем Главного управления по расследованию особо важных дел задержан директор ООО «Звезда» Олег Хамуляк. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере.
В Братске сотрудники УФСБ задержали жительницу Средней Азии, объявленную в международный розыск21 Ноября 2019, 17.37
Братск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске сотрудники УФСБ по Иркутской области задержали жительницу Средней Азии, объявленную в международный розыск. Женщину преследовали на родине за мошенничество в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Начальника отдела уголовного розыска полиции Иркутска уволят за взятку21 Ноября 2019, 15.21
Иркутск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники собственной безопасности ГУ МВД России по Иркутской области совместно с управлением ФСБ России по Иркутской области выявили факт получения взятки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Водитель иркутского автобуса сел за руль без прав и в наркотическом опьянении21 Ноября 2019, 12.38
Иркутск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Водитель иркутского автобуса № 90 сел за руль без прав и в наркотическом опьянении. Это выявили сотрудники Госавтоинспекции в ходе скрытого патрулирования 20 ноября. Также 36-летний водитель злостно нарушал правила дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Ангарске на пешеходном переходе таксист сбил 13-летнего мальчика21 Ноября 2019, 12.04
Ангарск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сотрудники Госавтоинспекции управления МВД России по Ангарскому городскому округу устанавливают личность водителя, который сбил на пешеходном переходе 13-летнего мальчика и скрылся с места аварии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске ночью 20 ноября сотрудники ГИБДД устроили погоню за серийным грабителем21 Ноября 2019, 11.30
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Иркутск, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске ночью 20 ноября сотрудники ГИБДД устроили погоню за серийным грабителем. Задержать злоумышленника удалось по горячим следам, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Ангарске пьяного водителя задержали, стреляя по колесам20 Ноября 2019, 17.43
Ангарск, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске полицейские для остановки нетрезвого водителя применили огнестрельное оружие.
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