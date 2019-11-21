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|20.11.2019
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В Иркутске 21 ноября днем умеренный снег
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Иркутская область, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 21 ноября ожидается переменная облачность, ночью без осадков, утром слабый снег, днем умеренный снег, ветер северо-западный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с с порывами до 17 м/с. Температура ночью -12, -14°, днем -10, -12°.
В Иркутской области, по данным УГМС, переменная облачность, небольшой, местами умеренный снег, в северных районах, ночью в южных, верхнеленских районах местами небольшой снег, ветер западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с, в западных, центральных районах, днём в южных, верхнеленских районах 5-10 м/с, местами порывы 15-18 м/с, метели. Температура ночью -16,-21°, при прояснении -26,-31°, в южных, центральных районах при облачной погоде -10,-15°, в Катангском, Киренском и северо-восточных районах -26,-31°, при прояснении -36,-41°, днем -10,-15°, при облачной погоде -20,-25°, в Катангском и северо-восточных районах -20,-25°, местами до -30°.