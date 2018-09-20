В Иркутске 21 сентября без осадков, до +13°

Иркутская область, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 21 сентября ожидается переменная облачность, в первой половине ночи небольшой дождь, днём без осадков, ветер северо-западный ночью 8-13 м/с, днём 6-11 м/с, температура ночью +1,+3°, днём +11,+13°. По области, по прогнозу иркутского УГМС, 21 сентября – переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, ночью с мокрым снегом, в западных районах без осадков, утром при прояснении туман, ветер западный, северо-западный, в западных районах юго-восточный, юго-западный 5-10 м/с, в центральных, южных и верхнеленских районах порывы 11-16 м/с, температура ночью +1,+6°, в пониженных формах рельефа -1,-6°, днём +11,+16°, местами +4,+9°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: