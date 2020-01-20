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20.01.2020

В Иркутске 21 января ночью похолодает до -24°

Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 21 января ожидается переменная облачность, временами слабый снег, ветер западный с переходом днём на юго-восточный 5-10м/с, температура ночью -22,-24°, днем -13,-15°.

В Иркутской области, по данным УГМС, переменная облачность, местами небольшой снег, ветер западный, северо-западный с переходом к утру и днём на юго-западный, юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, в северных районах 5-10 м/с, порывы 15-18 м/с, метели. Температура ночью -22,-27°, при прояснении -32,-37°, в западных и северо-западных районах при натекании облачности  -17,-22° днем -13,-18°, в пониженных формах рельефа -23,-28°.

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В Иркутске 21 января ночью похолодает до -24°20 Января 2020, 17.39
2020-01-20-09-41-08
Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 21 января ожидается переменная облачность, временами слабый снег, ветер западный с переходом днём на юго-восточный 5-10м/с, температура ночью -22,-24°, днем -13,-15°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Ольхонские единороссы провели слушания по партпроекту «Народные инициативы»20 Января 2020, 17.35
Ольхонский район, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Публичные слушания по обсуждению мероприятий в рамках проекта «Единой России» «Народные инициативы» прошли Ольхонском районе в середине января под председательством главы Еланцынского муниципального образования Сергея Белеева.
Школьникам Иркутской области стали бесплатно выдавать по стакану молока каждый день20 Января 2020, 16.34
Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Более 140 тысяч учащихся начальной школы в Иркутской области стали бесплатно ежедневно получать по стакану молока. На эти цели в бюджете региона предусмотрено около 130 миллионов рублей. Об этом сообщила исполняющая обязанности министра образования Иркутской области Елена Апанович.
Компания «Труд» впервые провела Крещение для своих сотрудников на Ангаре20 Января 2020, 16.10
2020-01-20-08-19-01
Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Православные христиане 19 января отметили Крещение Господне – согласно Библии, в этот день Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа в реке Иордан. В заливе реки Ангара на 21-м километре Байкальского тракта специально для работников компании АО «Труд» и их семей была оборудована иордань.
Текущая неделя: обзор важных дат и VIP-праздников20 Января 2020, 15.05
Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Телеинформ продолжает знакомить с проектом «Дни рождения и даты», представленным на сайте i38.ru.
События гемблинг-сегмента: Возможный запрет на оплату гемблинг-операций кредитными картами в Испании, новости от Azimut 77720 Января 2020, 10.37
Интернет, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Те, кто предпочитает в любое время дня иметь под рукой свободный доступ к азартным играм, могут воспользоваться услугами казино Azimut777. Платформа предоставляет огромный выбор профессиональных игровых автоматов с возможностью сорвать неплохой денежный куш. Для игры на деньги потребуется пройти регистрацию на официальном сайте казино Azimut777 - https://azimut777.top/. Если же пользователь не готов к таким решительным действиям, то он может остановиться на демо-версии слотов, чтобы более детально ознакомиться с принципами игры.
День студента в Иркутске отметят массовым катанием на коньках20 Января 2020, 12.33
Иркутск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Празднование Дня студента пройдет в Иркутске на катке острова Конный 25 января. Праздничная программа «Все на лёд» начнется в 17:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Около 100 тысяч жителей Иркутской области приняли участие в праздновании Крещения20 Января 2020, 10.28
Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Около 100 тысяч жителей Иркутской области приняли участие в праздновании Крещения. На территории области во всех районах организовали 133 места для купания и забора воды. В местах наиболее массового выхода на лёд было развернуто 64 пункта обогрева и 33 пункта питания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
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В Приангарье до 1 марта намерены создать план по реализации в регионе послания президента20 Января 2020, 17.28
Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - План мероприятий по реализации на территории Иркутской области послания президента Российской Федерации должен быть полностью сформирован до 1 марта 2020 года. Об этом заявил врио губернатора региона Игорь Кобзев на оперативном совещании 20 января, сообщает пресс-служба регправительства.
Депутат ЗС Иркутской области Ирина Синцова прокомментировала послание президента России20 Января 2020, 16.34
Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат Законодательного собрания Иркутской области, член регионального политсовета партии «Единая Россия» Ирина Синцова рассказала, что смотрела послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ вместе с жителями Качугского района, так как в это время находилась в командировке.
Игорь Кобзев - о работе с муниципалитетами и прочих приоритетах врио губернатора Иркутской области20 Января 2020, 16.28
Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В ближайшее время врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев намерен посетить Братск, Шелехов, Тайшет, Усть-Кут и Чунский район.
Минзакупок Иркутской области временно возглавила Оксана Недорубкова, первым замглавы аппарата правительства назначена Татьяна Юрасова20 Января 2020, 15.55
Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев 20 января озвучил новые кадровые решения в правительстве региона. Об этом сообщает пресс-служба главы Приангарья.
Виктор Кондрашов покинул пост руководителя Корпорации развития Иркутской области20 Января 2020, 15.38
Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутат регионального парламента Виктор Кондрашов ушел с поста генерального директора Корпорации развития Иркутской области, сообщили Телеинформу в пресс-службе областного правительства.
Мэр Иркутского района Леонид Фролов прокомментировал послание президента России20 Января 2020, 15.42
Иркутский район, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутского района, секретарь Иркутского районного отделения партии «Единая Россия» Леонид Фролов прокомментировал послание, с которым президент РФ Владимир Путин обратился к Федеральному Собранию. Об этом сообщает пресс-служба партии.
По решению суда отставка Сергея Шеверды переквалифицирована в «увольнение в связи с утратой доверия»20 Января 2020, 13.25
Иркутск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - По решению Кировского районного суда Иркутска отставка Сергея Шеверды переквалифицирована в «увольнение в связи с утратой доверия». Заседание состоялось 20 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.
Современный Китай: мифы и реальность
Суд заставил гаражный кооператив в Иркутске устранить нарушения требований пожарной безопасности20 Января 2020, 13.22
Иркутск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Куйбышевский районный суд Иркутска обязал гаражный кооператив, расположенный по улице Франк-Каменецкого вблизи от торговых центров «Фортуна Гранд» и «Акцент», устранить нарушения требований пожарной безопасности.
Иркутянка лишилась 35 тысяч рублей, пытаясь купить путевку в Таиланд через интернет20 Января 2020, 13.15
Иркутск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянка лишилась 35 тысяч рублей, пытаясь купить путевку в Таиланд через интернет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
МВД: Иркутская область в 2019 году находилась на 14-м месте среди субъектов РФ по уровню преступности20 Января 2020, 12.25
Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В ГУ МВД по Иркутской области подвели итоги работы в 2019 году. На сегодняшний день региона находится на 14-м месте по уровню преступности среди субъектов РФ. Для сравнения, в 2012 году уровень преступности был гораздо выше и соответствовал четвертой строчке общероссийского рейтинга, сообщает пресс-служба полиции.
В Иркутске задержали мужчину, который подозревается в серии краж в общественном транспорте20 Января 2020, 11.28
Иркутск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутские полицейские задержали мужчину, который подозревается в серии краж в общественном транспорте и общественных местах. Грабитель попался прямо на месте преступления. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Соцсети: в Ангарске на пешеходном переходе сбили двух девочек-подростков, родственники ищут очевидцев20 Января 2020, 09.59
2020-01-20-02-04-45
Ангарск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске 19 января на пешеходном переходе сбили двух девочек-подростков, водитель с места происшествия скрылся. Родственники просят откликнуться очевидцев, чтобы разыскать виновника аварии. Инцидент произошел примерно в 13:30 возле остановки «Рыночная». Видео опубликовано в группе «ДТП 38» в социальных сетях.
Телефонные мошенники оформили кредит на жительницу Слюдянки и забрали все деньги себе19 Января 2020, 18.14
Слюдянка, 19.01.20 (ИА «Телеинформ»), – На днях в полицию поступило заявление от 57-летней жительницы Слюдянки о том, что неизвестные обманным путём завладели её деньгами в сумме более 140 тысяч рублей.
Трактор столкнулся с локомотивом на переезде в Черемховском районе19 Января 2020, 13.40
Черемховский район, 19.01.20 (ИА «Телеинформ»), - 18 января в 14:50 на регулируемом железнодорожном переезде Восточно-Сибирской железной дороги, расположенном на подъездных путях участка Черемхово-Новохромцовская, произошло дорожно-транспортное происшествие.
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