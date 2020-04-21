В Иркутске 22 апреля небольшая облачность, днем до +15°

Интернет, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Пандемия COVID-19 привела к закрытию всех наземных букмекерских контор, но постепенно страны Европы начинают выходить из строгих условий карантина. В Чехии и Австрии планируют ослабить ограничения и даже возобновить спортивные соревнования. Чешские футболисты с 20 апреля начинают тренировки, таким образом футбольные сезоны будут возобновлены в начале июня. Министр здравоохранения страны Адам Войтех заверил, что первое время игры пройдут с пустыми трибунами и болельщикам запретят присутствовать на играх. В Австрии спортсмены начнут тренироваться со следующей недели и восстановление матчей возможно уже с мая. Для контроля заболеваемости футбольные клубы обязали проводить тесты на коронавирус за два дня до игры.