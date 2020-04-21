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22.04.2020

В Иркутске 22 апреля небольшая облачность, днем до +15°

Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 апреля ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, температура ночью -4,-6°, днем +13,+15°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 22 апреля – переменная облачность, без существенных осадков, ветер юго-восточный, юго-западный  2-7 м/с, местами порывы ночью до 12 м/с, днем до 14 м/с, температура ночью -2,-7°, при прояснении -9,-14°, в Тайшетском районе +1,-4°, днем +13,+18°, при облачной погоде +4,+9°, в Чунском, Тайшетском, Нижнеудинском районах +15,+20°.

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В Иркутске 22 апреля небольшая облачность, днем до +15°22 Апреля 2020, 07.00
2020-04-21-17-45-48
Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 апреля ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, температура ночью -4,-6°, днем +13,+15°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Иркутскстат: к началу 2020 года жителей Приангарья стало меньше на 6570 человек22 Апреля 2020, 08.00
-2020-6570-
Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - За 2019 год число жителей Приангарья сократилось на 6570 человек (0,3%). На начало 2020 года в Приангарье насчитывалось 2 млн 391 тысяча 193 человека, из них 21,9% – в сельской местности (годом ранее – 21,3%), сообщает Иркутскстат.
Блендеры: 6 популярных моделей21 Апреля 2020, 11.37
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Российская Федерация, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Блендер – очень полезное устройство на любой кухне. С его помощью можно не только пюрировать, но и измельчать, взбивать и перемешивать продукты. Всё, от пирогов до салатов, станет проще в приготовлении.
Рекомендации по выбору детского батута: 5 ценных советов от специалистов 21 Апреля 2020, 11.26
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Российская Федерация, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Батут – не только веселое развлечение, но также возможность для детей укрепить сердце, развить вестибулярный аппарат, повысить выносливость и улучшить эмоциональное состояние. Для того чтобы изделие приносило только пользу, оно должно быть комфортным и безопасным. Как выбрать именно такой вариант? Далее – 5 важных правил для удачной покупки. На днях специалисты сервиса rankquality.com представили рейтинг лучших батутов, рекомендуем посмотреть и выбрать самую надежную модель.
Сфера азарта: Страны начали ослаблять ограничения, выходя из карантина и новости киберспортивного сегмента21 Апреля 2020, 10.35
2020-04-21-10-43-11
Интернет, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Пандемия COVID-19 привела к закрытию всех наземных букмекерских контор, но постепенно страны Европы начинают выходить из строгих условий карантина. В Чехии и Австрии планируют ослабить ограничения и даже возобновить спортивные соревнования. Чешские футболисты с 20 апреля начинают тренировки, таким образом футбольные сезоны будут возобновлены в начале июня. Министр здравоохранения страны Адам Войтех заверил, что первое время игры пройдут с пустыми трибунами и болельщикам запретят присутствовать на играх. В Австрии спортсмены начнут тренироваться со следующей недели и восстановление матчей возможно уже с мая. Для контроля заболеваемости футбольные клубы обязали проводить тесты на коронавирус за два дня до игры.
Как извлечь пользу из самоизоляции 21 Апреля 2020, 10.27
Российская Федерация, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Несколько недель дома, без особой возможности выйти на улицу, могут оказаться пыткой, если не подойти к вопросу грамотно.
В Иркутской области 12 из 75 заразившихся коронавирусом – дети21 Апреля 2020, 17.50
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 12 из 75 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано у детей до 17 лет – по одному ребенку в возрасте трех и семи месяцев, двух, четырех, семи, девяти, 12 и 14 лет, по два ребенка в возрасте 11 и 13 лет. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
В Приангарье по данным полиции за 10 дней зарегистрировано около 500 нарушений правил самоизоляции детьми21 Апреля 2020, 17.33
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области полицейские совместно с комиссией ПДН привлекли к ответственности 407 родителей, допустивших нарушение самоизоляции своих детей по статье 20.6.1 «Нарушение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения» КоАП РФ. Еще 84 подростка в возрасте от 16 до 18 лет будут отвечать перед законом самостоятельно.
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Заксобрание Иркутской области наградило лучшие муниципальные думы21 Апреля 2020, 16.12
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Церемония награждения победителей ежегодного областного конкурса на лучшую организацию работы представительного органа муниципального образования Приангарья в 2019 году состоялась в Законодательном собрании Иркутской области.
На пост мэра Иркутска претендуют 29 человек21 Апреля 2020, 09.30
-29-
Иркутск, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Комиссия по отбору кандидатов на должность мэра Иркутска 20 апреля в 18:00 завершила прием документов. В последний день заявления принесли семь претендентов на пост градоначальника. В общей сложности документы подали 29 человек.
В ЗС Приангарья внесен законопроект, позволяющий самовыдвиженцам участвовать в губернаторских выборах21 Апреля 2020, 08.30
2020-04-20-23-35-59
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Законодательное собрание Иркутской области внесен законопроект, позволяющий самовыдвиженцам участвовать в губернаторских выборах.
Еще пять кандидатов на должность мэра Иркутска подали документы 18 и 19 апреля20 Апреля 2020, 11.07
-18-19-
Иркутск, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Еще пять кандидатов на должность мэра Иркутска подали документы в конкурсную комиссию 18 и 19 апреля. В результате на пост градоначальника претендуют уже 22 человека, сообщает пресс-служба городской думы.
Еще несколько человек намерены бороться за кресло мэра Иркутска18 Апреля 2020, 17.11
Иркутск, 18.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В комиссию по выборам мэра Иркутска 17-18 апреля подали документы координатор штаба Навального в городе Сергей Беспалов, домохозяин Сергей Сокол, замглавы администрации Ушаковского МО Алексей Сучков, финдиректор ООО Стаф Константин Азеев и предприниматель Александр Гудков, сообщил Телеинформу источник в думе города.
Руслан Болотов сдал документы в комиссию по выборам мэра Иркутска 17 Апреля 2020, 16.53
2020-04-17-09-00-45
Иркутск, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Руслан Болотов сдал документы в комиссию по выборам мэра Иркутска. Он стал пятнадцатым претендентом на пост градоначальника. Об этом Телеинформу сообщил источник в думе города.
В Заксобрании Приангарья наметился альянс «Единой России» и малых фракций17 Апреля 2020, 15.36
Иркутская область, 17.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Законодательном собрании Иркутской области продолжается консолидация деятельности различных политических фракций. Единственная партия, которая выбивается из этого процесса – КПРФ.
Современный Китай: мифы и реальность
МЧС: причиной пожара в этнопарке «Золотая Орда» мог стать аварийный режим работы электросети в подсобке21 Апреля 2020, 17.22
Эхирит-Булагатский район, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Установлены предварительные причины пожаров в этнопарке «Золотая Орда» и в поселке Корсук Эхирит-Булагатского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В Братске перед судом предстанет хозяин «резиновой квартиры»21 Апреля 2020, 16.55
Братск, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Братске суд рассмотрит уголовное дело в отношении 37-летнего горожанина, обвиняемого в фиктивной постановке на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении.
Двое мужчин погибли на пожаре в Эхирит-Булагатском районе21 Апреля 2020, 15.11
2020-04-21-07-25-12
Эхирит-Булагатский район, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В селе Корсук Эхирит-Булагатского района проводится доследственная проверка по факту гибели людей на пожаре, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
На жителя деревни Карлук Иркутского района завели уголовное дело за незаконное хранение оружия21 Апреля 2020, 12.13
Иркутский район, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Уголовное дело за незаконное приобретение, хранение и ношение оружия возбудили в отношении жителя деревни Карлук Иркутского района. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В Иркутской области на утро 21 апреля снова зарегистрирован действующий лесной пожар21 Апреля 2020, 11.07
Иркутская область, 21.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сутки 20 апреля было обнаружено семь лесных пожаров, потушено шесть из них. Действующим остался очаг площадью три гектара в Братском районе.
Усольчанка зарезала сожителя20 Апреля 2020, 17.49
Усолье-Сибирское, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Жительница Усолья-Сибирского в пылу ссоры зарезала сожителя.
В Иркутской области частично сгорел этнопарк «Золотая Орда»20 Апреля 2020, 17.35
Эхирит-Булагатский район, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Эхирит-Булагатском районе частично сгорел этнопарк «Золотая Орда».
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