|Погода
|22.08.2019
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В Иркутске 23 августа небольшая облачность, до +27°
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Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 23 августа ожидается небольшая облачность, без осадков, ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с, температура ночью +9,+11°, днем +25,+27°.
По области метеорологи прогнозируют переменную облачность, в отдельных районах: ночью небольшие, днем небольшие, умеренные, в западных районах и ливневые дожди, грозы, утром при прояснении туман. Ветер юго-восточный, северо-восточный 5-10 м/с, при грозах северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +8,+13°, при прояснении +2,+7°, днем +23,+28°, местами +13,+18°.
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