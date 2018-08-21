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21.08.2018

В Иркутске 22 августа все еще будет жарко и без осадков

Иркутская область, 21.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 августа ожидается переменная облачность, без осадков, ветер  юго-восточный  4-9 м/с, температура ночью +12,+14°, днём +27,+29°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 22 августа – переменная облачность, местами ночью в северных районах, днём в западных и северных районах небольшие и умеренные дожди, грозы. Утром при прояснении туман. Ветер юго-восточной, юго-западный при грозах северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, температура ночью +10,+15°, при прояснении +1,+6°, днём +25,+30°, при облачной погоде +15,+20°.

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