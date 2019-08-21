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22.08.2019

В Иркутске 22 августа ясно, днём +22,+24°

Иркутск, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 августа ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с. Температура ночью +8,+10°, днём +22,+24°.

По Иркутской области, по данным УГМС, 22 августа ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие и умеренные дожди, грозы, в западных, северо-западных районах местами ливневые дожди, утром при прояснении туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, при грозах северо-западный порывы до 14 м/с. Температура ночью +8,+13°, при прояснении +2,+7°, днём +21,+26°, местами +13,+18°.

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В Иркутске 22 августа ясно, днём +22,+24°22 Августа 2019, 07.00
2019-08-21-10-46-55
Иркутск, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 августа ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный ночью 3-8 м/с, днём 5-10 м/с. Температура ночью +8,+10°, днём +22,+24°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Интернет-ресурс Joycasino предлагает испробовать удачу на популярных слотах21 Августа 2019, 12.10
Интернет, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Джойказино предлагает любителям азарта посетить бесплатный сайт joy-casino.rocks с большим количеством лицензионных слотов. Все игры имеют яркий и необычный дизайн способный помочь расслабится и окунуться в мир приключений. Играть можно совершенно бесплатно в демо-версии, где на счёт зачисляется виртуальная валюта. Таким образом можно без труда проверить все функции и возможности слот-машин прежде чем приступить к реальной игре. Кроме того, на интернет-сайтах казино также есть возможность выиграть хорошие деньги и даже сорвать джек-пот. Развитые страны стараются легализировать подобный бизнес, так как он способен в значительной степени повысить уровень жизни населения, улучшив экономическое положение в целом.
Онлайн-казино улучшают экономику Грузии и не только21 Августа 2019, 11.16
2019-08-21-17-24-07
Интернет, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Гемблинг-индустрия пользуется огромной популярностью во всём мире, так как имеет множество преимуществ как в интернете (возьмём, например, Вулкан Удачи), так и в реальном измерении, помогая поднимать экономику стран. Так бюджет Тбилиси с помощью игорных операторов был увеличен на 35 млн лари. И это сумма только за первое полугодие 2019 года. Больше всего налоговые поступления были получены от игровых автоматов. Несмотря на внушительную цифру, этот показатель намного меньше прошлого года. Тогда сумма отчислений составила около 39 млн лари.
Дрифт казино радует игроков бездепозитным бонусом21 Августа 2019, 01.02
2019-08-21-17-15-34
Интернет, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Онлайн-версии казино становятся всё более популярными, благодаря простоте использования и щедрым бонусам. Одним из таких сайтов стал Drift Casino, предлагающий бездепозитный бонус, скачать приложение на свой гаджет можно здесь https://lucky.onlineigrat777.com/bonuses/. Ресурс появился на рынке гемблинга только 3 года назад, но уже успел укрепить свои позиции, заняв лидирующие позиции среди самых распространённых онлайн-казино. Современные слот-машины имеют интересный и яркий дизайн, привлекающий большое количество игроманов, стремящихся испытать незабываемые эмоции и получить призы, участвуя в акциях.
В России резко выросло число пациентов с рассеянным склерозом22 Августа 2019, 07.30
Интернет, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Минздраве заявили, что за минувшие пять лет в России число пациентов с рассеянным склерозом увеличилось почти на 20 тысяч человек. Об этом сообщают argumenti.ru.
В нацпарках Бурятии установили сроки сбора дикоросов и охоты21 Августа 2019, 17.13
Бурятия, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Забайкальском нацпарке установили сроки сбора дикоросов, а в Тункинском – охоты на водоплавающую дичь, пушных животных, боровую дичь и волка.
Экипаж Ан-24 авиакомпании «Ангара» наградят орденом Мужества за спасение людей при катастрофе в Нижнеангарске21 Августа 2019, 16.54
2019-08-21-09-09-48
Иркутск, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко поддержал ходатайство министерства транспорта РФ о награждении членов экипажа самолёта Ан-24 авиакомпании «Ангара», проявивших мужество и самоотверженность при спасении людей при катастрофе в аэропорту Нижнеангарска. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.
Внедрение CRM: описание и этапы 20 Августа 2019, 12.36
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Российская Федерация, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - CRM-системы помогают в улучшении взаимоотношений с клиентами, они способствуют привлечению новых потребителей и повышению лояльности уже существующей клиентской аудитории. С помощью таких решений можно существенно сэкономить ресурсы, уменьшить отток клиентов и повысить количество повторных продаж. Но такого результата можно достичь лишь в том случае, когда внедрение CRM производилось поэтапно, ведь это не просто программное обеспечение, а новый подход к эффективности бизнеса.
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«Единая Россия» предлагает ввести повышающий коэффициент 1,4 для выплат по программе «Земский доктор»21 Августа 2019, 18.02
Москва, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - «Единая Россия» готова в короткие сроки внести в законодательство необходимые изменения, направленные на повышение качества первичной медицинской помощи. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.
В «Единой России» подготовят предложения по освобождению учителей от излишней административной нагрузки21 Августа 2019, 11.28
Москва, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В «Единой России» перед началом учебного года подготовят предложения по решению проблемы избыточной отчетности педагогов. Об этом заявила первый заместитель секретаря Генерального совета партии, депутат Госдумы Ольга Баталина, передаёт пресс-служба политической организации.
В отношении пресс-секретаря губернатора Иркутской области начата проверка21 Августа 2019, 10.47
Иркутская область, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко инициировал служебное расследование в отношении руководителя пресс-службы регионального правительства Ирины Алашкевич. Об этом сообщает пресс-служба Серого дома.
Досрочное голосование на выборах в думу Иркутска будет проходить с 28 августа по 7 сентября21 Августа 2019, 10.33
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Иркутск, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Досрочное голосование за  депутатов думы Иркутска назначено с 28 августа по 7 сентября 2019 года. Об этом сообщается в документах городской избирательной комиссии.
СМИ: в Госдуме предложили освободить россиян от некоторых старых штрафов21 Августа 2019, 07.30
Москва, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Госдуме предложили освобождать водителей от штрафов, если информация о них не была опубликована на портале госуслуг в течение десяти дней после нарушения. Об этом пишут argumenti.ru.
Снять ограничения в обеспечении жильём пострадавших от наводнения просит губернатор Приангарья Сергей Левченко20 Августа 2019, 17.11
Иркутская область, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Снять ограничения в обеспечении жильём пострадавших от наводнения просит губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Письмо с таким предложением направлено заместителю председателя правительства Российской Федерации, председателю правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка, произошедшего на территории Иркутской области в конце июня 2019 года, Виталию Мутко.
Мэра Тулуна Юрия Кариха не удалось через суд снять с предвыборной гонки20 Августа 2019, 16.16
Тулун, 20.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Тулунский городской суд не удовлетворил иск кандидата на пост мэра от КПРФ Александра Куткового. Он требовал отменить регистрацию действующего главы Тулуна Юрия Кариха в качестве кандидата на предстоящие выборы. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Современный Китай: мифы и реальность
СПЧ заявил о массовом искажении и сокрытии сведений о лесных пожарах в Иркутской области21 Августа 2019, 17.32
Иркутская область, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области сложилась практика массового искажения и сокрытия сведений о лесных пожарах. Так считают эксперты Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, сообщается на сайте организации.
В Иркутске арестован 72-летний драгдилер-нелегал21 Августа 2019, 17.25
Иркутск, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске суд арестовал 72-летего гражданина Ингушетии. Пожилой мужчина обвиняется в сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Трое пьяных иркутян украли торговую вывеску автосалона21 Августа 2019, 15.07
Иркутск, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске трое молодых людей, будучи пьяными, украли логотип одного из автосалонов. Об этом сообщает пресс-служба полиции.
В Чунском районе под колёсами локомотива погиб пожилой мужчина21 Августа 2019, 12.44
Чунский район, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Чунском районе на железнодорожных путях погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
В Иркутской области горит больше 49 тысяч га леса21 Августа 2019, 12.10
Иркутская область, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к утру 21 августа действуют три очага лесных пожаров, локализованы ещё четыре. Их общая площадь превышает 49 тысяч га. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Поджигатель дома в центре Иркутска предстанет перед судом21 Августа 2019, 11.04
Иркутск, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, который в ноябре после ссоры со знакомой поджёг деревянный дом, поступило в Иркутский областной суд. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.
Житель Нукутского района, приревновав жену, зверски убил собутыльника21 Августа 2019, 10.00
2019-08-21-02-29-56
Нукутский район, 21.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Житель села Шараты Нукутского района предстанет перед судом за убийство 23-летнего парня и нанесение увечий своей жене. Об этом сообщает СУ СКР по Иркутской области.
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