В Иркутске 22 декабря без осадков, днём -12,-14°

Иркутская область, 21.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 декабря ожидается переменная облачность, без осадков, ветер ночью переменный до 5 м/с, днем юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью -25,-27°, днём -12,-14°. По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, ночью местами небольшой и умеренный снег, днём в западных и северных районах, на остальной территории местами небольшой и умеренный снег. Ветер юго-западный, юго-восточный с переходом днём в западных районах на западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, в западных и северных районах местами до 17 м/с, метели, температура ночью -24,-29°, при прояснении -34,-39°, в Катангском районе -35,-40°, местами до -45°, в западных районах при натекании облачности -18,-23°, днём -11,-16°, в пониженных формах рельефа -21,-26°, в северо-восточных районах -28,-33°. ТЕПЕРЬ: все новости от Телеинформа — в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... погода Тэги: