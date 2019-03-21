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22.03.2019

В Иркутске 22 марта днем ожидается плюсовая температура

Иркутская область, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 марта ожидается переменная облачность, ночью и утром небольшой снег, ветер северо-западный с переходом днем на юго-восточный 5-10 м/с, температура ночью -7,-9°, днём +2,+4°.

По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, ночью в центральных, южных и верхнеленских районах, по остальной территории местами небольшой и умеренный снег, днем в отдельных районах небольшой и умеренный снег, утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный с переходом на юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, утром и днём в северных районах до 18 м/с, слабые метели. Температура ночью -7,-12°, при прояснении -17,-22°, днём +1,+6°, в пониженных формах рельефа -2,-7°, в горах Восточного Саяна при малооблачной погоде до +11°.

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