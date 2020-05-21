|Погода
|21.05.2020
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В Иркутске 22 мая обещают слабый дождь с ветром и около +22°
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Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 мая ожидается переменная облачность, слабый дождь, ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, температура ночью +6,+8, днем +20,+22°.
По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 22 мая – переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, утром при прояснении туман. Ветер северо-западный, северо-восточный ночью 2-7 м/с, днем 3-8 м/с, в течение суток местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +2,+7°, в пониженных формах рельефа 0,-4°, заморозки, днем +20,+25°, при облачной погоде +11,+16°.
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