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21.05.2020

В Иркутске 22 мая обещают слабый дождь с ветром и около +22°

Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 мая ожидается переменная облачность, слабый дождь, ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, температура ночью +6,+8, днем +20,+22°.

По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 22 мая – переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, утром при прояснении туман. Ветер северо-западный, северо-восточный ночью 2-7 м/с, днем 3-8 м/с, в течение суток местами порывы до 14 м/с. Температура ночью +2,+7°, в пониженных формах рельефа 0,-4°, заморозки, днем +20,+25°, при облачной погоде +11,+16°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 22 мая обещают слабый дождь с ветром и около +22°21 Мая 2020, 17.38
2020-05-21-09-38-22
Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 мая ожидается переменная облачность, слабый дождь, ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, температура ночью +6,+8, днем +20,+22°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Безработные лошади и голодные медвежата: коронакризис ударил по иркутским зоопаркам и конюшням21 Мая 2020, 17.19
2020-05-21-09-29-08
Иркутск, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В период введенных из-за коронавируса ограничений в особенно сложной ситуации оказались организации, которым необходимо содержать животных – и кормить их, несмотря на отсутствие доходов. О том, как для зоопарков и конюшен складывается ситуация – в материале Телеинформа.
Для иркутян запустили «Скорую родительскую помощь»21 Мая 2020, 17.17
2020-05-21-09-27-53
Иркутск, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске запустили онлайн-проект «Скорая родительская помощь», чтобы помочь разрешить сложности в детско-родительских отношениях, возникшие во время режима самоизоляции в условиях распространения коронавируса. Об этом Телеинформу рассказали в иркутском региональном общественном учреждении Центр развития семьи «Веста».
В Иркутске на карантин закрыли два отделения онкодиспансера21 Мая 2020, 17.15
2020-05-21-09-26-29
Иркутск, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на карантин из-за угрозы распространения коронавируса закрыты два отделения онкологического диспансера. Информацию Телеинформу подтвердили в пресс-службе областного правительства.
В Иркутске из-за коронавируса отменили массовые молитвы в честь Ураза-байрам21 Мая 2020, 13.15
2020-05-21-05-27-27
Иркутск, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске не будут проводить традиционную массовую утреннюю молитву в честь празднования религиозного мусульманского праздника Ураза-байрам, который выпадает на 24 мая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В Иркутской области детей из реабилитационных центров в школах будут кормить бесплатно21 Мая 2020, 12.12
Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в окончательном чтении приняты законы, которые устанавливают, что дети, находящиеся на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания и посещающие муниципальные общеобразовательные учреждения, обеспечиваются бесплатным питанием в школах.
В Иркутской области умер ещё один человек с коронавирусом21 Мая 2020, 10.40
2020-05-21-02-46-08
Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области к утру 21 мая зарегистрировали ещё 83 случая коронавирусной инфекции. Общее число заболевших – 863. Один человек умер. Об этом сообщается в телеграм-канале оперштаба.
Прибывшую в Иркутск из Новосибирска семью с ребенком по решению суда поместили в обсерватор21 Мая 2020, 10.31
2020-05-21-02-38-43
Иркутск, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Куйбышевский районный суд Иркутска принудительно поместил в обсерватор на 14 дней мужчину, женщину и ее несовершеннолетнего ребенка, прибывших в областной центр из Новосибирска.
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Степан Франтенко стал зампредседателя комитета по природопользованию ЗС Приангарья21 Мая 2020, 12.56
Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Степан Франтенко избран заместителем председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Законодательного собрания Иркутской области.
ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Гражданская платформа» выдвинут своих кандидатов в губернаторы Приангарья21 Мая 2020, 12.30
2020-05-21-04-35-55
Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Гражданская платформа» выдвинут своих кандидатов в губернаторы Приангарья. Телеинформ узнал, кто представит партии на осенних выборах.
Депутаты Заксобрания Иркутской области – об отчёте врио губернатора Игоря Кобзева21 Мая 2020, 11.10
2020-05-21-03-17-11
Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области прокомментировали отчёт врио губернатора Игоря Кобзева о результатах деятельности правительства региона. Отчёт был представлен на 30-й сессии регионального парламента, состоявшейся 20 мая, напоминает пресс-служба регпарламента.
Экс-глава Приангарья Сергей Левченко заявил о своем участии в выборах губернатора21 Мая 2020, 10.45
2020-05-21-02-57-25
Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Сергей Левченко намерен участвовать в губернаторских выборах осенью 2020 года. Об этом он заявил 20 мая журналисту портала «Октагон».
Зеленый свет для самовыдвиженцев: эксперты оценили изменения в законодательство о выборах губернатора Иркутской области 20 Мая 2020, 21.45
2020-05-20-14-06-12
Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Важное изменение в законодательство о выборах губернатора Иркутской области было принято 20 мая на сессии Заксобрания. Депутаты областного парламента одобрили закон, допускающий участие самовыдвиженцев. Это в корне меняет доселе существовавший «партийный» принцип участия в губернаторской гонке. По мнению экспертов, решение было вполне ожидаемым.
В правительстве Приангарья подтвердили намерение Игоря Кобзева участвовать в губернаторских выборах20 Мая 2020, 21.03
2020-05-20-13-15-01
Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Игорь Кобзев намерен участвовать в выборах губернатора Иркутской области, которые должны состояться осенью 2020 года. Об этом он заявил на заседании санитарно-эпидемиологической комиссии вечером 20 мая.
Дмитрия Бердникова депутаты ЗС не согласовали на пост первого замгубернатора Иркутской области20 Мая 2020, 17.57
2020-05-20-10-02-33
Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На пост первого заместителя губернатора Иркутской области не согласована кандидатура экс-мэра Иркутска Дмитрия Бердникова.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Жителю Усть-Ордынского грозит до трёх лет заключения за ложные сведения о подрыве пожарной части21 Мая 2020, 17.30
2020-05-21-09-39-24
Эхирит-Булагатский район, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Житель Эхирит-Булагатском района предстанет перед судом за заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в пожарной части посёлка Усть-Ордынский. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Заключённый тайшетской колонии избил цепью от бензопилы начальника отряда21 Мая 2020, 16.09
2020-05-21-08-24-51
Тайшетский район, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Начальник отряда ИК-24, расположенной в посёлке Новобирюсинск Тайшетского района, стал жертвой нападения одного из осуждённых. Заключённый, по версии следствия, несколько раз ударил по голове сотрудника колонии металлической цепью от бензопилы, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Красноярскому краю.
В селе Урик подросток без водительских прав катал подругу на мотоцикле21 Мая 2020, 15.56
2020-05-21-08-10-28
Иркутский район, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В селе Урик Иркутского района 17-летний местный житель спровоцировал полицейскую погоню, попытавшись скрыться на мотоцикле от инспекторов ГИБДД.
В Иркутске арестован сутенер, принуждавший девочку-подростка заниматься проституцией21 Мая 2020, 15.35
2020-05-21-07-48-19
Иркутск, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске полицейские и следователи СКР при помощи бойцов СОБР Росгвардии задержали 324-летнего мужчину, подозреваемому в вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией. В настоящее время ему предъявлено обвинение, суд избрал ему меру пресечения – заключение под стражу.
Трое юных братчан сколотили плот и пытались переплыть на нём залив21 Мая 2020, 15.25
2020-05-21-07-32-03
Братск, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На Братском водохранилище трое мальчишек пытались пересечь на самодельном плоту залив Курчатова. В итоге дети оказались в холодной воде. Их вовремя вытащили, сейчас жизни юных братчан ничего не угрожает, сообщает пресс-служба спасателей.
В Приангарье перед судом предстанут братья-бутлегеры21 Мая 2020, 13.19
2020-05-21-05-27-41
Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области перед судом предстанут участники организованной группы, обвиняемые в реализации контрафактного алкоголя.
Трех человек спасли на пожаре в Усолье-Сибирском21 Мая 2020, 11.26
2020-05-21-03-29-45
Усолье-Сибирское, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сутки 20 мая произошел 21 пожар, шесть из них – в жилом секторе, еще восемь – это горение мусора и сухой травы. Из огня спасены трое человек, один получил травмы, 12 человек эвакуированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
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