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21.05.2019

В Иркутске 22 мая тепло и ветрено, во второй половине дня - дождь

Иркутская область, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 мая ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Во второй половине дня небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, температура ночью +8+10°, днём +22,+24°.

По области иркутское УГМС прогнозирует переменную облачность, местами небольшие и умеренные дожди, по северу в отдельных районах сильные дожди, грозы. Ветер западный, юго-западный, в южных районах юго-восточный с переходом днём на северо-западный 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с. Температура ночью +8,+13°, при прояснении +2,+7°, днем +15,+20°, при облачной погоде +9,+14°, в южных районах при пояснении до +24°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 22 мая тепло и ветрено, во второй половине дня - дождь21 Мая 2019, 17.59
-22-
Иркутская область, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 мая ожидается переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный 5-10 м/с. Во второй половине дня небольшой дождь, ветер северо-западный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, температура ночью +8+10°, днём +22,+24°.
О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?
Волонтёры «Большой Байкальской Тропы» рассказали школьникам об экопрофессиях21 Мая 2019, 17.43
2019-05-21-09-59-23
Иркутский район, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Волонтёры Ассоциации «Большая Байкальская Тропа» при поддержке En+ Group рассказали школьникам села Большое Голоустное об экопрофессиях на специальном уроке. Интерактивное занятие, посвященное работе сотрудников охраняемых природных территорий, прошло уже в третий раз.
Школы Иркутской области начали проверять на пожарную безопасность21 Мая 2019, 17.53
Иркутская область, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области начались проверки образовательных учреждений в преддверии последних звонков, выпускных вечеров, а также в преддверии открытия лагерей с дневным пребыванием детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутске с 1 июня волонтёры, полиция и мэрия начнут патрулировать городские водоёмы21 Мая 2019, 17.47
Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С 1 июня 2019 года в Иркутске приступят к патрулированию водных объектов. Ежедневные рейды по местам отдыха горожан на водоемах города будут осуществляться силами сотрудников администрации, полиции, МКУ «Безопасный город» и волонтёров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
В Иркутской области около 14 тысяч человек прошли операцию по эндопротезированию21 Мая 2019, 16.49
Иркутская область, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области около 14 тысяч человек прошли операцию по эндопротезированию. Процедура настолько обыденна, что за неделю через руки докторов Иркутского научного центра хирургии и травматологии проходит около 50 человек. Об этом рассказал завотделением травматологии Центра, врач травматолог-ортопед высшей квалификационной категории Вячеслав Васильев.
Более 300 участников ожидают на фестивале «Открытая вода»-2019 в Иркутске21 Мая 2019, 11.18
Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на площадке парка-набережной «Солнечная дорога» возле ледокола «Ангара» 25 мая пройдет фестиваль «Открытая вода»-2019. Как ожидается, мероприятие посетят более 5000 гостей, а участие в турнирах и конкурсах примут около 300 человек, сообщают организаторы.
С 2020 года детей-инвалидов в муниципальных школах Приангарья дважды в день будут кормить бесплатно21 Мая 2019, 08.30
-2020-
Иркутская область, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - С 1 января 2020 года дети с ограниченными возможностями здоровья будут получать в муниципальных школах Иркутской области бесплатное двухразовое питание. Из областного бюджета на это выделят более 152 млн рублей. Такое решение было принято губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.
Эксперты: россияне стали реже ездить в Молдову, Литву и Люксембург21 Мая 2019, 07.30
Москва, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Эксперты подсчитали, в какие страны Европы россияне стали ездить реже. Для этого они сравнили купленные авиабилеты за первые четыре месяца этого года и за аналогичный период прошлого, сообщают argumenti.ru.
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В Иркутске единороссы рассмотрели несколько обращений от горожан21 Мая 2019, 17.54
Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Региональная общественная приемная «Единой России» 20 мая провела прием населения в Ленинской и Свердловской районных организациях Совета ветеранов.
Единороссы разместят на «Карте доступности» данные о кинотеатрах Приангарья, оборудованных для инвалидов21 Мая 2019, 17.22
Иркутская область, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Мониторинг доступности кинотеатров для людей с ОВЗ проведут в большинстве крупных городов Иркутской области в рамках партпроекта «Единой России» «Единая страна – доступная среда». Активисты разместят на портале для маломобильных групп населения «Карта доступности» информацию о кинозалах, оборудованных для инвалидов.
Единороссы в Иркутске обсудили проблемы развития сельских территорий21 Мая 2019, 17.11
Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Круглый стол «Актуальные проблемы устойчивого развития сельских территорий» прошел в Иркутске на базе регионального исполкома партии «Единая Россия» 20 мая.
Дмитрий Бердников намерен баллотироваться в думу Иркутска самовыдвиженцем21 Мая 2019, 13.04
2019-05-21-05-17-16
Иркутск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Иркутска Дмитрий Бердников выходит из праймериз «Единой России» и идёт на выборы городской думы в порядке самовыдвижения. Об этом градоначальника 21 мая заявил на встрече с журналистами ИА «Альтаир», сообщили в пресс-службе мэрии.
Оргкомитет определил алгоритм работы СМИ на праймериз «Единой России» в Приангарье21 Мая 2019, 08.00
Иркутская область, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Порядок работы представителей средств массовой информации в Единый день предварительного голосования «Единой России» 26 мая был определен на заседании оргкомитета 17 мая.
В Приангарье колясочников и других инвалидов первой группы могут освободить от уплаты транспортного налога20 Мая 2019, 17.50
Иркутская область, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Инвалиды-колясочники и другие инвалиды первой группы могут быть освобождены от уплаты транспортного налога в Иркутской области. С такой инициативой обратился мэр областного центра Дмитрий Бердников к региональному парламенту.
На майской сессии Законодательного собрания Иркутской области рассмотрят около 60 вопросов20 Мая 2019, 17.15
-60-
Иркутская область, 20.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Коллегия Законодательного собрания Иркутской области 20 мая утвердила проект повестки 15-й сессии, запланированной на 22 мая. Планируется рассмотреть около 60 вопросов, главным из которых станет законопроект о внесении изменений в закон «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
Уголовное дело в отношении главы Листвянки передано в суд21 Мая 2019, 17.58
Иркутский район, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - СУ СКР по Иркутской области завершило расследование уголовного дела в отношении главы администрации Листвянского муниципального образования. Он обвиняется в совершении семи эпизодах превышения должностных полномочий, сообщает пресс-служба ведомства.
Погоревшую деревню в Киренском районе, возможно, расселят21 Мая 2019, 16.15
Киренский район, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Жителей деревни Сполошино, где вечером 20 мая сгорели два жилых и 18 нежилых домов, могут расселить. По официальным данным, сейчас в населённом пункте зарегистрировано 37 человек, но проживают не более восьми. Об этом сообщает пресс-служба регпправительства.
В Ангарске полицейские для остановки пьяного лихача прострелили колёса машины21 Мая 2019, 13.25
Ангарск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске инспекторы ГИБДД в ходе погони остановили пьяного лихача на «Ниве Шевроле», прострелив машине колёса. Оказалось, что за рулём находился 28-летний житель Красноярского края, сообщает пресс-служба полиции.
Смертельные объятия – усть-илимца приговорили к исправработам за причинение смерти по неосторожности21 Мая 2019, 13.20
Усть-Илимск, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Усть-Илимский городской суд назначил полтора года исправительных работ с удержанием в доход государства 5% от зарплаты 43-летнему горожанину за причинение смерти по неосторожности. Мужчина так сильно обнял знакомого при прощании, что сломал ему шейные позвонки, отчего тот впоследствии скончался.
Жительницу Зимы и её дочь задержали за торговлю героином21 Мая 2019, 12.44
Зима, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Зиме полицейские задержали 43-летнюю женщину и её 20-летнюю дочь по подозрению в распространении героина. Ранее обе уже были судимы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Приангарье военнослужащий подорвал штаб воинской части самодельной бомбой21 Мая 2019, 12.48
Иркутская область, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский гарнизонный военный суд отправил на пять лет в колонию общего режима военнослужащего одной из местных воинских частей за взрыв самодельной бомбы на пороге штаба.
Житель Иркутского района, сжегший соседа заживо, проведет 17 лет в колонии особого режима21 Мая 2019, 11.40
Иркутский район, 21.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский областной суд отправил на 17 лет в колонию особого режима 28-летнего жителя Иркутского района, который сжег заживо соседа-собутыльника.
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