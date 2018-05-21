В Иркутске 22 мая возможен дождь

Иркутская область, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 мая ожидается переменная облачность, небольшие кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер северо-западный, западный 5-10 м/с, порывы до 15 м/с, температура ночью +1,-1°, в пригородной зоне до -3°, днём +12,+14°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 22 мая – переменная облачность, в северо-восточных районах, по остальной территории местами небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, утром при прояснении туман, ветер северо-западный, юго-западный 5-10 м/с, порывы 13-18 м/с, температура ночью +4,-1°, при прояснении -3,-8°, днём +11,+16°, при облачной погоде +3,+8°.