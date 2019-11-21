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|22.11.2019
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В Иркутске 22 ноября днем обещают небольшой снег
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Иркутская область, 22.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 ноября ночью будет облачно, небольшой снег, днем ожидается переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный ночью 8-13 м/с, днем 4-9 м/с, температура ночью -22,-24°, днем -15,-17°.
По области, согласно прогнозу иркутского УГМС, 22 ноября ночью облачно, днем переменная облачность, местами небольшой снег, ночью в южных, верхнеленских районах небольшой, местами умеренный снег, ветер западной четверти 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с, ночью в южных районах 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Температура ночью -21,-26°, при прояснении -31,-36°, в Катангском и верхнеленских районах -26,-31°, при прояснении -35,-40°, днем -15,-20°, при облачной погоде -22,-27°, в Катангском и Киренском районах -21,-26°, местами до -31°.
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