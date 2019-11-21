В Иркутске 22 ноября похолодает до -17°

Российская Федерация, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Онлайн-кассы применяются повсеместно. Устанавливают их, к примеру, и в городских туапсинских автобусах. Пока устройствами оборудованы только несколько транспортных средств, кассы есть в двух автобусах маршрута 35 и в одном под номером 26. А до конца года оборудование будет смонтировано на всех городских автобусах. Кассовые аппараты не только дадут удобную возможность пассажирам расплачиваться картой, но и послужат гарантией того, что перевозчик осуществляет свою деятельность в рамках закона. Сейчас рынок предлагает несколько видов онлайн-кассс. Например, выбрать и приобрести онлайн-кассы для ИП можно вот здесь: https://online-kassa-54fz.ru/kupit/category/onlayn-kassa-dlya-ip/.