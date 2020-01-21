|Погода
|21.01.2020
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В Иркутске 22 января днем похолодает до -17°
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Иркутская область, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 января ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег, ветер юго-восточный с переходом к утру на северо-западный 5-10 м/с, температура ночью -22,-24°, днем -15,-17°.
По области, по прогнозу иркутского УГМС, 22 января – переменная облачность, в западных и северных районах небольшой снег, по остальной территории местами небольшой снег, ветер юго-западный, юго-восточный с переходом к утру на западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, метели. Температура ночью -22,-27°, при прояснении -32,-37°, днем -15,-20°, в пониженных формах рельефа -25,-30°.
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