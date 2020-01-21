В Иркутске 22 января днем похолодает до -17°

Интернет, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В сфере игровых автоматов, как и в любой другой, с течением времени происходили и происходят изменения. Например, раньше игровые автоматы были электромеханическими. Игроку предлагалось тянуть рычаг, и барабаны, находящиеся внутри аппарата, начинали крутиться, пока механизм не делал остановку на случайной символике. Затем на место электромеханических машин пришли полноценные электрические устройства. Там уже электромагнитный двигатель приводил барабаны в движение. Многие игровые автоматы и вообще попали из реальной сферы в виртуальную, например, можно найти игорные онлайн-предложения в Pin up казино.