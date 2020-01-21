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21.01.2020

В Иркутске 22 января днем похолодает до -17°

Иркутская область, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 января ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег, ветер юго-восточный с переходом к утру на северо-западный 5-10 м/с, температура ночью -22,-24°, днем -15,-17°.

По области, по прогнозу иркутского УГМС, 22 января – переменная облачность, в западных и северных районах небольшой снег, по остальной территории местами небольшой снег, ветер юго-западный, юго-восточный с переходом к утру на западный, северо-западный 2-7 м/с, местами порывы до 14 м/с, метели. Температура ночью -22,-27°, при прояснении -32,-37°, днем -15,-20°, в пониженных формах рельефа -25,-30°.

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Сегодня в Иркутске:
В Иркутске 22 января днем похолодает до -17°21 Января 2020, 17.43
2020-01-21-09-44-18
Иркутская область, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 января ожидается переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег, ветер юго-восточный с переходом к утру на северо-западный 5-10 м/с, температура ночью -22,-24°, днем -15,-17°.
Сергей Шмидт - авторские колонки об Иркутске. Еженедельно
Детский праздник прошёл на детской площадке РУСАЛа в Братске21 Января 2020, 18.00
2020-01-21-10-06-17
Братск, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Компания РУСАЛ устроила в жилом районе Энергетик Братска зимний праздник. Весёлое мероприятие прошло на детской площадке, подаренной городу РУСАЛом.
В Иркутске на благотворительном вечере собрали больше 1 миллиона рублей на игровые комнаты в больницах21 Января 2020, 12.23
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Иркутск, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске на «Благотворительном вечере добра», который прошёл 20 января в музыкальном театре, собрали 1,2 млн рублей, которые пойдут на нужды пациентов детских больниц региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
Отличие современных игровых автоматов от старых вариантов и любопытная информация сферы азарта21 Января 2020, 06.21
2020-01-21-04-28-31
Интернет, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В сфере игровых автоматов, как и в любой другой, с течением времени происходили и происходят изменения. Например, раньше игровые автоматы были электромеханическими. Игроку предлагалось тянуть рычаг, и барабаны, находящиеся внутри аппарата, начинали крутиться, пока механизм не делал остановку на случайной символике. Затем на место электромеханических машин пришли полноценные электрические устройства. Там уже электромагнитный двигатель приводил барабаны в движение. Многие игровые автоматы и вообще попали из реальной сферы в виртуальную, например, можно найти игорные онлайн-предложения в Pin up казино.
Азартная индустрия: игра без кредиток в Испании, Три топора – клуб онлайн-сферы, выигрыш в автоматы, любопытная информация 20 Января 2020, 10.32
Испания, Российская Федерация, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Испании ходит идея запрета в гемблинге «кредитного пластика». Обращение на эту тему в адрес министра потребления отправлено структурой, стоящей на защите прав потребителей страны. Здесь считают, что запрет позволит избежать историй, когда испанские граждане ведут расчет средствами, которых у них нет. Естественно, у жителей государства накапливаются обязательства по долгам. А данное нововведение поможет их обезопасить, особенно самых незащищенных.
Заксобрание включилось в работу по выполнению поручений президента о бесплатном горячем питании для школьников21 Января 2020, 09.00
2020-01-20-10-35-02
Иркутский район, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Организацию доставки учеников на школьных автобусах, а также обеспечение школьников питанием проверили депутаты областного парламента под председательством Сергея Сокола в ходе рабочей поездки в Иркутский район.
В Усть-Илимске старейшего члена «Единой России» с юбилеем поздравили однопартийцы21 Января 2020, 08.00
Усть-Илимск, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - С 80-летием поздравили старейшего однопартийца Валентину Кириллову сотрудники Усть-Илимского городского отделения «Единой России» 19 января. Вручить подарок имениннице приехали ее бывший коллега Владимир Мусорин и исполнительный секретарь местного отделения партии Ирина Кетрова, пишет пресс-служба ЕР.
Ольхонские единороссы провели слушания по партпроекту «Народные инициативы»20 Января 2020, 17.35
Ольхонский район, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Публичные слушания по обсуждению мероприятий в рамках проекта «Единой России» «Народные инициативы» прошли Ольхонском районе в середине января под председательством главы Еланцынского муниципального образования Сергея Белеева.
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Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поделился жизненными планами на ближайший год21 Января 2020, 12.55
Иркутская область, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Игорь Кобзев на пресс-конференции 17 января поделился своими жизненными планами на ближайшую перспективу.
Игорь Кобзев призвал муниципалитеты Иркутской области объединить усилия21 Января 2020, 12.51
Иркутская область, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области необходимо создать единую площадку взаимодействия региональных властей и мэров территорий. Об этом в рамках встречи с председателями комиссий при региональном совете заявил временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба регправительства.
Положение об избрании мэра Иркутска дума подготовит к февралю 2020 года21 Января 2020, 12.21
-2020-
Иркутск, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Дума Иркутска подготовит положение об избрании мэра города к февралю 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба думы со ссылкой на спикера Дмитрия Ружникова. Сейчас идет активная работа над документом, поскольку в марте полномочия главы города истекают.
Более 50 жителей Куйтунского района обратились за помощью к депутату ЗС Ларисе Егоровой21 Января 2020, 12.11
Куйтунский район, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Председатель комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного собрания Иркутской области Лариса Егорова провела приём граждан в Куйтунском района. С просьбами о помощи к парламентарию обратилось пятьдесят человек, сообщает пресс-служба ЗС.
В Иркутской области подсчитали избирателей21 Января 2020, 10.31
Иркутская область, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области уточнили численность избирателей. На 1 января 2020 года она составляет 1 млн 861 тысячу 205 человек, сообщает пресс-служба облизбиркома.
Игорь Кобзев уволил Сергея Шеверду и Бориса Балыбердина в связи с утратой доверия21 Января 2020, 10.15
2020-01-21-02-35-56
Иркутская область, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев подписал документы об увольнении двух чиновников в связи с утратой доверия. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Юрий Чайка покинул пост Генпрокурора России21 Января 2020, 10.03
Москва, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Юрий Чайка освобождён от должности руководителя Генеральной прокуратуры России в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Срок. Ежемесячные обзоры от Сергея Шмидта
В Усть-Куте умер восьмимесячный ребенок – перед этим мать отказалась лечить его у врачей21 Января 2020, 17.35
Усть-Кут, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В квартире одного из домов по улице Свердлова в Усть-Куте 20 января обнаружили тело восьмимесячного мальчика без видимых признаков насильственной смерти. Проводится доследственная проверка.
Житель Нижнеилимского района застрелил собутыльника из охотничьего ружья21 Января 2020, 17.19
Нижнеилимский район, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Житель посёлка Брусничный Нижнеилимского района подозревается в убийстве своего 35-летнего приятеля. В отношении 50-летнего мужчины СУ СКР по Иркутской области возбудил уголовное дело.
Полиция: причиной ДТП с участием двух школьниц в Ангарске стало нарушение правил дорожного движения водителем21 Января 2020, 17.21
Ангарск, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Нарушение правил дорожного движения стало причиной ДТП в Ангарске с участием школьниц 15 и 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Рыбаки застряли в метель на Братском водохранилище: мужчин эвакуировали спасатели21 Января 2020, 13.16
Братск, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Троих человек эвакуировали со льда Братского водохранилища спасатели Северо-Западного поисково-спасательного отряда Пожарно-спасательной службы Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
В Иркутске кассирша с приятелем разыграли ограбление заправочной станции21 Января 2020, 11.41
2020-01-21-03-57-14
Иркутск, 21.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске сотрудница автозаправочной станции со своим приятелем украли деньги из кассы. Преступление замаскировали под разбойное нападение.
Суд заставил гаражный кооператив в Иркутске устранить нарушения требований пожарной безопасности20 Января 2020, 13.22
Иркутск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Куйбышевский районный суд Иркутска обязал гаражный кооператив, расположенный по улице Франк-Каменецкого вблизи от торговых центров «Фортуна Гранд» и «Акцент», устранить нарушения требований пожарной безопасности.
Иркутянка лишилась 35 тысяч рублей, пытаясь купить путевку в Таиланд через интернет20 Января 2020, 13.15
Иркутск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутянка лишилась 35 тысяч рублей, пытаясь купить путевку в Таиланд через интернет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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